Esimene kandidaat esitas oma dokumendid europarlamendi valimistel kandideerimiseks

Jürgenson tõi vestluses ERR-i venekeelsete uudiste portaaliga rus.err.ee välja kolm põhjust, miks ta otsustas kandideerida.

"Esiteks leian, et Euroopa Liit peaks jääma riikide liiduks, aga ma kardan, et kõik liigub selle poole, et sellest saab föderatsioon. Mina olen selle poolt, et igal riigil, mis millegagi ei nõustu, võiks jääda vetoõigus. Aga nüüd on nii meie peaminister Kaja Kallas kui ka paljud Brüsseli inimesed selle poolt, et kaks kolmandikku liikmesriikidest saaks otsustada. Mina olen föderatsiooni vastu," ütles Jürgenson. (Toimetaja täpsustus: juba praegu rakendatakse enamuses valdkondades EL-is kvalifitseeritud enamusega otsustamist, riikide vetoõigus on ainult maksunduse ja välispoliitika küsimustes.)

"Teiseks soovin, et Euroopa Liidu kodanikud valiksid ühenduse liidreid otse. Valiksid otse neid, kes Brüsselis juhivad ja otsustavad, mitte nii nagu praegu, kus Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ei tunne mingit sidet EL-i elanikega. Seda võib võrrelda Eesti presidendivalimistega, see on vale süsteem," leidis Jürgenson.

"Kolmandaks. Ma armastan loodust ja arvan, et selle eest tuleks hoolt kanda. Euroopa Liidus on praegu selge pöördepunkt, rohepöörde, aga majandusele mõeldakse vähe. Inimesi ei saa koormata liiga kõrgete hindade ja kõrgete maksudega," rääkis Jürgenson.

Jürgensoni sõnul maksis ta omast taskust valimistel osalemise tagatisraha, mis on tänavu tõusnud 4100 euroni. "Kui ma ei osutu valituks, jään ilma 4100 eurost. Minu jaoks on see märkimisväärne summa, minu säästud. Aga ma usun, et mind valitakse," ütles Jürgenson.

Varem ERR-i venekeelse telekanali ETV+ vestlussaadete aktiivne osaleja, taksojuht ja aktivist Jürgenson oli paar aastat (1999-2021) Keskerakonna liige. Siis kuulus ta pisut üle aasta Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) ridadesse (24.11.2021-18.01.2023), kust ta Ukraina-teemaliste väljaütlemiste eest välja heideti, misjärel oli ta ka poolteist kuud erakonna Koos liige (25.07.2023-12.09.2023).

Dokumentide esitamine eurovalimistel osalemiseks kestab 20. aprillini.