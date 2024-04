Raul Rebane: jama kui toode ja kevadine lollipüüdmine

Suur osa suurtest probleemidest algab sellest, et inimesed usuvad igasugust jama. Venemaa on jama teinud tooteks ja ka meil leidub küllalt inimesi, kes seda edasi levitavad, nendib Raul Rebane Vikerraadio päevakommentaaris.

Selle kommentaari mõte on juhtida teie tähelepanu kasvavale Vene propagandasurvele. Kui seda ei tea, võib lolliks jääda või päris petta saada. See surve tugevneb alati siis, kui Vene armeel kasvõi natukene paremini läheb. Nii ka nüüd.

Usun, et paljud teist ei tea, kus te osa Venemaa poliitikute ja kommentaatorite arvates elate. Te elate Sprotlandis või vene keeles Sprotlandijas. See meem on viimastel kuudel jälle käibesse tulnud. Paarkümmend aastat tagasi räägiti Venemaal tihti, et Baltikumi, eelkõige Läti, peamine toode on sprotid ja kui Venemaa meie karistamiseks nende ostmisest loobub, siis läheme põlvili Moskvasse paluma ennast Venemaa külge tagasi.

"Oksana Post ei talunud siinset eesti keele survet, valimiste võltsimist, nagu ta ütles, ja viis oma viieliikmelise pere ära."

Youtube'is on praegu koguni Aleksei Stefanovi saade "Sprotid pagenduses", mis räägib neist inimestest, kes põgenevad Venemaale meiesuguste riikide elu õuduste eest. Viimane saade Eestist oli Postide perest, kes valisid elukohaks Novgorodi. Oksana Post ei talunud siinset eesti keele survet, valimiste võltsimist, nagu ta ütles, ja viis oma viieliikmelise pere ära. Praegu on nad seal üliõnnelikud ja kutsuvad teisi endale järgnema. Novgorodis on kõik parem kui Tallinnas, ka poed.

Suurem surve kui meil tuleb üle elada lätlastel. Ka riigist äraminekut kajastatakse palju rohkem kui meil. Üldse tundub, et Balti riikidest lahkumise kiitmine on praegu mingi kampaania ja aktiivselt otsitakse inimesi, kes koju Venemaale lähevad ja seal hästi õnnelikuks saavad. Sotsiaalmeedia põhjal on neid palju.

Lätis, nagu meilgi, on inimesi, kes oma riigi kohta solvanguid laulavad. Mees nimega Kaspars Dimiters ütleb enda kohta, et ta on lätlane, kuid vene hingega. Tema lauludes on suur igatsus kõige venepärase järele. Korralikult saavad hurjutatud homoseksuaalid, monumentide liigutajad ja need, kellele meeldivad lääne väärtused. Ta kutsub venelasi ja lätlasi ärkama ja nende pahede vastu võitlema.

Läti suunal tegutseb praegu Youtube'is mitmeid blogijaid. Läti kunagine eurosaadik Andrei Mamõkin oli 2020. aastal ka lühikest aega Jana Toomi abi. 2023. aastal läks ta elama Venemaale ja on praegu väga viljakas. Tema "Mamõkin TV" kutsub esinema inimesi, kes leiavad Lätist uskumatu hulga halbu asju. Läti kui ebaõnnestunud riik või vasallriik on Vene propaganda meelismüüdid. Vene poliitik Sergei Baburin, Mamõkini intervjueeritav, võttis selle kõik kokku lausega "lätlastel on võimalik ellu jääda ainult Venemaa koosseisus".

Kui Eestisse tulla, siis siin töötab aktiivselt Oleg Besedin, keda Postimees omal ajal kutsus kapo "lemmikoperaatoriks", kuna sai korduvalt mainitud nende aastaraamatus. Ka tema valib enda tihti ligi poolteist tundi kestvatesse intervjuudesse inimesi, kellel Eesti kohta vähe head öelda.

Igor Rozenfeld kutsub Eestit diktatuuriks. Vsevolod Jürgenson, kelle EKRE oma ridadest välja arvas, kuna kutsus Zelenskit narkomaaniks, kiidab Vladimir Putinit ja sarjab Kaja Kallast. Aleksander Dormidontov räägib Eesti russofoobia ajaloost. Loomulikult leidis Besedin üles ka Venemaa elu kiitva Oksana Posti ja Venemaa duumasaadikuid, kes meie suunas tuld ja tõrva saadavad.

Üsna üllatav oli omaaaegse Eesti poliitiku Jevgeni Golikovi intervjuu Besedinile. Ta oli Mart Siimanni valitsuses minister ja Edgar Savisaare abi. Kuna Kaja Kallase on Venemaa siseministeerium kuulutanud tagaotsitavaks, siis suhtub ta sellesse tõsiselt ja soovitab Kallasel erru minna. Ja Eestit ei päästaks mingi armee, vaid ainult adekvaatne poliitika ja oma õige rolli tunnetamine maailmas. Ehk Venemaad ärritada ei maksaks.

Miks ma sellest räägin? Aga seepärast, et te ei satuks kevadise lollipüüdmise kampaania ohvriteks. Suur osa suurtest probleemidest algabki ju sellest, et inimesed usuvad igasugust jama. Venemaa on jama teinud tooteks ja ka meil leidub küllalt inimesi, kes seda edasi levitavad. Siinses kommentaaris puudutasin ainult väga väiksest osa meile saadetavast infotöötlusest.

Liibanoni päritolu USA pankur ja kirjanik Ziad Abdelnour võttis praeguse infoolukorra kenasti kokku:" Alati teadke, et kuulujutte mõtlevad välja vihkajad, levitavad lollid, aga usuvad idioodid." Ei ole hea seltskond, kuhu kuuluda, seepärast kontrollige Vene poolt tulevat infot ja siis kontrollige veel üks kord.

Kõiki Vikerraadio päevakommentaare on võimalik kuulata Vikerraadio päevakommentaaride lehelt.

ERR.ee võtab arvamusartikleid ja lugejakirju vastu aadressil [email protected]. Õigus otsustada artikli või lugejakirja avaldamise üle on toimetusel.