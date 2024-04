Erakondade plaanitavad eurovalimiste kampaaniakulud erinevad kordades

Erakondade valimisnimekirjad on kinnitatud või kinnitatakse lähipäevil. Valimiskomisjon registreerib kandidaate 20. aprillini ning siis on kõik selge ja täismahus kampaania võib lahti minna.

Erineval määral panustavad kandidaadid kindlasti ka ise, aga mingi summa eraldatakse erakonna poolt ja need summad on, nagu selgub, väga erinevad.

Loomulikult ei taha keegi rääkida mingitest kindlatest summadest ja need ei olegi veel täiesti selged, aga suurusjärgu saab siiski ära tuua.

Kõige konkreetsema, aga ka suurema numbri käis välja Isamaa peasekretär Andres Metsoja.

"Meie erakond ei plaani laenu võtta Euroopa Parlamendi valimisteks. Juhatus on selgelt väljendanud, et see kampaania ei tohi ületada 500 000 euro piiri. See on see lähtekoht. Ilmselt tuleb see kampaania odavam," ütles Metsoja.

EKRE juhatuse liige Siim Pohlak rääkis umbes samades raamides.

"Täpset summat ei tahaks täna veel öelda. Loomulikult on meil omad raamid, eelarve paika pandud ja jutt käib sadadest tuhandetest eurodest, aga sinna lisandub ka veel kandidaatide isiklik panus. Nii et konkreetset numbrit ma täna ei ütle, aga selge on see, et meie kandidaadid saavad olema nähtavad ikkagi sisuliselt kõikides meediaväljundites," rääkis Pohlak.

Reformierakonna peasekretär Timo Suslov võttis nende summat natuke alla.

"See tuleb sinnasamasse kohta ilmselt kui eelmine kampaania. See on kindlasti tiba väiksem kui riigikogu valimiste kampaania, nii et kuskil sinna 250 000 euro kanti see võib tulla," sõnas Suslov.

Eesti 200 tegevjuht Igor Taro oli mõnevõrra ebamäärasem.

"Kogumahtu ei oska praegu veel öelda. Ma arvan, et eks see ikka sinna kuuekohaliste numbrite poole jääb. Selles mõttes me peame adekvaatselt hindama, et kui sa soovid mõjule pääseda, siis sa pead olema ikkagi enam-vähem samas suurusjärgus nagu teised tegijad, muidu ei oleks mõtet teha," rääkis ta.

Parempoolsete juht Lavly Perling rõhutas, et nemad sõltuvad põhiliselt rahastajatest ja kõik sõltub kokkulepetest.

"Meie kasutada ei ole, sarnaselt näiteks Reformierakonnaga, kahte miljonit eurot maksumaksja raha. Mis puudutab konkreetset summat, siis eks selle osas praegugi toetajatega läbirääkimised käivad. Me teame, et see on kindlasti viiekohaline number, aga pigem ilmselt võib-olla ka kuuekohaline number. See on ilmselt hetkel eesmärk," ütles Perling.

Sotsiaaldemokraadid kuuluvad nende hulka, kellele osa ennustajatest pakub kahte mandaati, aga erakonna peasekretär Reili Rand ütles kampaaniasummaks arvu, mis Isamaa pakutule kordades alla jääb.

"Erakonna poolt oleme me hetkel kavandanud sellist 150 000-eurost suurusjärku. Ja siis lisaks ka meie kandidaadid panustavad ise kampaaniasse meenete või erinevate tegevuste näol veel juurde," ütles ta.

Keskerakonna peasekretär Anneli Ott käis välja umbes 50 000 eurot.

Mitu erakonda pidas vajalikuks rõhutada, et teevad kampaaniat oma vahenditega ja laenu selleks võtta ei kavatse.

Kõik, kes ERR-iga rääkisid, rõhutasid nimekirja tugevust ja mõnegi jutust võis aru saada, et just see on oluline, sest nõrka kandidaati ei vii Brüsselisse ka suur raha.

Raha kõrval on oluline ressurss ka aeg, mida kandidaadid või nende abilised suudavad kampaaniaks eraldada. Kõik kinnitasid, et kandidaadid teevad vabariigile nii mõnegi ringi peale ja katta püütakse kogu Eestit.