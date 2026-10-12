X!

Tartu linn kasvatab järgnevatel aastatel võlakoormust ligi 40 protsendi võrra

Eesti
Foto: Airika Harrik/ERR
Eesti

Tartu linn kasvatab järgnevatel aastatel võlakoormust ligi 40 protsendi võrra ning aastaks 2030 ulatub see üle 260 miljoni euro. Linn põhjendab laenuvajadust nii nõndanimetatud Robin Hoodi reformiga kui ka investeeringute vajadusega. Opositsioonis oleva Keskerakonna hinnangul elab linn üle oma võimete.

Kui selle aasta seisuga on Tartu linnal võlakohustusi üle 190 miljoni euro, siis 2030. aastaks kasvab linna võlg ligi 265 miljoni euroni. Tartu abilinnapea Martin Beki sõnul kasvab laenukoormus märgatavalt, kuna linna kulud on kasvanud kiirelt, samal ajal tuleb aga arvestada väiksema tulumaksu laekumisega.

"Toimub nii-öelda tulude ümberjaotamise reform, rahva keeles Robin Hoodi reform, mis on Tartu linna jaoks strateegiaperioodi lõikes 17 miljonit (eurot) vahendeid vähemaks võtnud. Riigi poolt kompensatsioonimehhanismina ongi ettenähtud võimalus – kui omavalitsus saab hästi hakkama, saab ta kaasata laenuraha. Me oleme kavandanud järgmiseks aastaks 210 miljonit suurusjärgus ja liigub see siis 260 miljoni juurde. Kuskil 50, 60 miljonit nendel aastatel lisandub," lausus Bek.

Linnal on lähiaastatel ka suured investeerimise plaanid, mida Beki sõnul edasi lükata ei saa. Nende hulgas ka 26 miljonit eurot maksev Veeriku kooli renoveerimine.

"Nendel neljal aastal investeerime 290 miljonit kokku. Suurim valdkondlik silt selles mõttes on kultuur, ligikaudu 100 miljonit kultuurikeskus. 60 miljonit haridus, haridusobjektid, koolimajad, lasteaiad, jooksvad remondid, samamoodi teed-tänavad hoiame korras. Säästev liikumine ka ligemale kümme miljonit, et tänavapilt paraneks," ütles Bek.

Opositsiooni kuuluva Keskerakonna sõnul ei saa eelarvestrateegiaga rahul olla ja linn elab üle oma võimete.

"Kui me vaatame eelarvestrateegiat, siis aastal 2030 on Tartu linna kohustus maksta intresse pea 10 miljonit eurot. Ma mäletan, et 10 aastat tagasi ütles linnapea, et patt on laenu mitte võtta, kuna raha on odav. Siis oli euribor kuskil null, nüüd on euribor pea kolm protsenti ja aastas üks protsent euribori tõusu maksab linnale miljon eurot. Ja see tuleb ju Tartu linna inimeste arvelt," lausus Tartu linnavolikogu liige Artjom Suvorov.

Nii oleks Suvorovi sõnul mõistlik vaadata üle investeeringud.

Samuti opositsiooni kuuluva Elo Kiiveti sõnul on linna võlakoormus küll suur, kuid planeeritud investeeringud on raskesti edasilükatavad.

"Asi, mida me peame jälgima jooksvalt, on, et kui palju me maksame intressideks, et kas pärast Siuru valmimist korrigeerime senist võlgade võtmise taset," ütles Kiivet.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

uus telemäng

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

22:17

Luikmel USA ja Venemaa kütusesobingust: Putin müüb kütust siseturu arvelt

22:07

"Välisilm": Prantsusmaal jätkuvad kolm nädalat kestnud õpilaste meeleavaldused

22:05

"Välisilm": luurejuht Hanningu tekitatud konkreetne kahju alles selgub

21:59

ERR Kiievis: USA energiarelvarahu mõju Ukraina pealinnas näha veel pole

21:58

ETV spordisaade, 12. oktoober

21:34

Kuressaares toimus tuur Temme Linna uunikumjalgratastel

21:32

Eesti trikitõukerattur jõudis maailmamängudel poolfinaali

21:28

Nõgene: Madisel on potentsiaali kindlasti kaheks ametiajaks

21:20

Ministeerium tahab karistusregistrisse lisada pedofiilide portreefotod

21:14

Põhikoolide suur võõrkeelte valik seab gümnaasiumid probleemi ette

ringhääling 100

uus saatesari

otse uudistemajast

tule tööle!

taustajutud

Loetumad uudised

11.10

Herem kohtumisest Zelenskiga: mida ta soovis, pole meil talle lihtne anda

20:19

Sõbiha: Venemaa rikkus energiarahu kohe pärast selle väljakuulutamist Uuendatud

07:29

Otse kell 14.40: Ülle Madise astub presidendiametisse

11.10

Hiidlased ei saa enam kodusaarel sünnitada, transport mandrile on samuti lahtine

17:53

Telia koondab Eestis ligikaudu sada töötajat Uuendatud

06:53

Ukraina rünnakud Yandexi vastu nõrgestasid Kremli mõjutustegevust

11.10

Eerik-Niiles Kross: mida Trumpi ja Putini diislidiil tegelikult tähendab

14:30

Galerii: Ülle Madise astus presidendina ametisse

12:57

USA kohtunik käskis peatada riigi rahastatud Trumpi reklaamid

11.10

Trumpi väitel nõustusid Venemaa ja Ukraina energiarelvarahuga Uuendatud

ilmateade

SPORT

21:58

ETV spordisaade, 12. oktoober

21:32

Eesti trikitõukerattur jõudis maailmamängudel poolfinaali

21:01

Siht ja Tuubel tulid Järvakandis murdmaajooksu Eesti karikavõitjaks

20:23

Ott Järvela: siiras lugu on spordiajakirjanduses kõige kõvem valuuta

loe: kultuur

18:36

"Agnes Dei" peaosatäitja: Rakvere linnuses mängimine annab loole pühalikkuse

18:32

Sillamäel avati kaasaegse kunsti galerii

18:32

Kuraator: Ovidiust ja tema loomingut ümbritseb suur müstika

16:29

Urmas Viik viib Kumu aatriumisse oma installatsiooni "Vahuprintsess"

loe: eeter

18:31

Margit Saar-Kraavi: vähiravifondi on raskel hetkel seni alati tabanud ime

15:09

Teede: emadus on tornaado, mis käib üle sinust, su kodust ja vabast ajast

14:37

Puur: presidendi kultuurinõunikuna on oluline oma loominguga sidet hoida

13:45

Eve Mutso: mu tööriistavöö pärast balletikooli lõpetamist oli väga tugev

Raadiouudised

18:45

Päevakaja (12.10.2026 18:00:00)

17:30

Haridusministeerium soovib, et koolid õpetaksid lastele rohkem kohalikku murret

17:30

Rakvere teatril esietendub John Pielmeieri kuulsaim näidend

17:25

Terviseandmete väljaandmist plaanitakse muuta nii, et vajalik oleks kohtu luba

15:45

Ekspert: Vene-USA diislikokkuleppe mõju on väike

15:45

Eestis on sagenenud kohtutäiturite ähvardamine

15:45

Läinud suvi oli teraviljakasvatajatele viimaste aastate rõõmsaim

15:40

Portugallased protestisid üle riigi kõrgete üürihindade vastu

15:40

Eesmärk: üheksa aasta pärast võiks ajateenistuse läbida 200 naist

15:25

Raadiouudised (12.10.2026 15:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo