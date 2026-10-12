EL kehtestas Venemaale seni suurimad sanktsioonid

Euroopa Liit kehtestas Venemaale uued sõjatööstusele suunatud sanktsioonid. Samast nimekirjast jäi Eesti palvel välja Silmetile tooret tarniv Vene tootja. Eesti lubab, et pikalt see nii ei jää.

"See on seni suurim sanktsioonide laiendus," ütles Euroopa Liidu välispoliitikajuht Kaja Kallas. Nimekirja lisati kokku 1600 isikut ja ettevõtet.

"Üle poole neist on suunatud ballistiliste rakettide tootmisahela pihta. Me teeme Venemaale oluliselt raskemaks, aeganõudvamaks ning kallimaks relvade tootmise, millega nad ukrainlasi tapavad," lisas Kallas.

Eesti palvel jäi välja Silmeti tehasele tooret tarniv Vene tootja. "Nii kui sõltuvusest on vabanetud, palub Eesti ise ka selle ettevõtte sanktsioonide alla panna," lubab välisminister Margus Tsahkna.

"Minu eesmärk on teha seda nii kiiresti kui võimalik. Kas või homme, kui see juhtuks, aga realistlikult ma usun NEO juhtide lubadusi – see võib juhtuda järgmise aasta alguses. Ma väga loodan seda," sõnas Tsahkna.

Eesti käitumine ei pruugi olla kuidagi eriline. Paljud asjad jäävad sanktsioonide nimekirjast välja nii, et me sellest isegi ei kuule. Kuid just see, et see on tavaline, on põhjus, miks uute karmimate sanktsioonide koostamine muutub üha raskemaks.

"Need madalal rippuvad viljad on juba alguses ära nopitud. Selles ei ole mitte midagi uut, aga me peame ikkagi olema leidlikud, sest Venemaa on leidlik nendest sanktsioonidest kõrvalehiilimises," märkis Kallas.

Pärast USA presidendi Donald Trumpi teadet, et Ukraina ja Venemaa vahel kehtib energiataristu ründamise vaherahu, tõdes kohtumisel Euroopa kolleegidega Ukraina välisminister Andri Sõbiha, et Venemaa sellest kinni siiski ei pea.

"Venemaa tabab meie linnasid, meie inimesi ja meie energiataristut iga päev. Paljud Ukraina pered on ka praegu elektri ja veeta. Sõnad ei peata rakette, otsused teevad seda," ütles Sõbiha.

Rootsi välisminister Maria Stenergard rõhutas, et otsustav käik oleks Vene külmutatud vara kasutamine. See parandaks ka vea, et importi Venemaalt arvestades on Euroopa Liidu kogu toetus Ukrainale miinusmärgiga.

"Meie toetus kokku on ikka miinuses. Kui me aga kasutaks Vene külmutatud vara, siis me peaaegu kahekordistaks kogu oma toetust täiemahulise sõja algusest. See muudaks mängureegleid ja just seda on Ukrainal praegu vaja," nentis Stenergard.