ERR Riias: Läti tahab viia paarkümmend riigi- ja omavalitsuse firmat börsile

Kui võrrelda, kui palju riigid on kaasanud börsilt oma ettevõtete ja kogu majanduse arendamiseks lisaraha, siis Läti jääb oma naabreile kõvasti alla. Börsile minek on aga praeguse koalitsiooni osapoolte ühine lubadus ja pikka aega kestnud vaidluste järel jõuti paarikümne ettevõtte asjus lõpuks kokkuleppele.

"Noteerime börsil vähemusaktsiaid ehk väiksemat osa ettevõttest. Miks me seda teeme? Eesmärk on saada lisaraha, et mitte teha kõiki vajalikke kulutusi riigieelarvest, mis on elanike jaoks päris suur koormus. Varem polnud riigi ja omavalitsuse firmade börsile viimine võimalik. Nüüd püüame jõuda seda teha, et meie naaberriigid ei võtaks üle meie turgu. Muidu jääb meie ettevõtetele vähem võimalusi konkureerida oma pakkumistega näiteks või tuule- ja elektrienergia valdkonnas," selgitas Läti peaminister Evika Silina.

"Peaeesmärk on arendada riigi kapitaliturgu. Praegu on see väga madalal tasemel, börsil noteeritud ettevõtete aktsiad moodustavad vaid 1,8 protsenti SKT-st. Näeme, et 2027. aastaks võiks see osa olla juba üheksa protsenti," ütles Läti rahandusminister Arvils Ašeradens.

Nagu teada, on kõige enam börsivalmis Air Baltic. Lennufirma aktsiaid plaanitakse hakata noteerima selle aasta lõpus või järgmise alguses. Peagi saab osta ka suurte telekommunikatsioonifirmade TET ja LMT aksiaid.

Energiafirmadega plaanitakse Lätis teha nii, et kõrgepingevõrkude haldusettevõte Augstsprieguma tikls jõuab börsile siis, kui Läti elektrisüsteem saab täielikult Euroopa riikidega integreeritud.

Latvenergot börsile ei suunata, küll aga plaanitakse lisaraha kaasata taastuvenergia arendamiseks. Latvenergo ja Läti metsafirma ühisettevõte tuuleparkide arendamiseks pole soovitud hoogu sisse saanud, nüüd soovitatakse Latvenergol luua roheenergiaga tegelev tütarfirma ja selle aktsiad börsil noteerida.

"Samamoodi on tehtud ka Eestis – Enefit toimetab nii oma tütarfirmaga Enefit Green. Teeme omavahel Balti riikides tihedat koostööd," ütles Ašeradens.

Omavalitsuste suurfirmadest hakatakse börsile minekuks ette valmistama Riia transpordi-, vee-, metsa- ja elamuhaldusettevõtet.