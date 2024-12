ERR Riias: Läti püüab riigile tähtsate telekomifirmade omandisuhteid selgemaks muuta

TET ja LMT ehk Läti mobiiltelefon on Lätis nii suured tegijad, et nende taristu ja areng on tähtis kogu riigi jaoks. Ja kuigi lätlased saavad eestlastega võrreldes nautida madalamat interneti, telefoniside või telepakettide hinda, on olulised tulevikuotsused keeruliste omandisuhete tõttu tegemata.

Lihtsustatult on mõlemal firmal kaks omanikku: Läti riik ja Rootsi Telia. TET-is on 51 protsenti aktsiatest lätlastel, kuid LMT-s on olukord keerulisem, sest 23 protsenti sellest firmast kuulub omakorda TET-ile. Pealegi kuulub TET-ile veel ka ehitusfirma Citrus Solutions ja tegeldakse elektrimüügiga.

Läti poliitikud ei varja, et teine omanik pole nõus vajalike kaitsevaldkonna ja mõne teisegi investeeringuga, mis Läti riigile tähtis. Keerulisi omandisuhteid on üritatud klaarida paarkümmend aastat, aktiivsemalt viimasel ajal.

"Oleme pikka aega teise omanikuga töökohtumistel arutanud, milline oleks parim viis nende firmade arendamiseks. Nüüd oleme minu arvates teinud tähtsa otsuse, valides erinevaist arenguvariantidest konkreetse pakkumise. Teeme Teliale ettepaneku müüa oma aktsiad Läti riigile. Vastust ootame kuu aja jooksul. Pakkumist tehes on arvestatud ka majanduslikke kaalutlusi, et ettepanek oleks äriliselt põhjendatud," selgitas Läti majandusminister Viktors Valainis.

Kui suurest summast on jutt, ei avalikusta valitsus enne, kui Telialt on laekunud hiljemalt jaanuari teisel poolel vastus.

Telia esindajad pole oma seisukohti avalikkusega jaganud. Valitsus on teemat arutanud mitmel pikal kinnisel istungil. Lahendusvariante oli üle 30.

Majandusminister kinnitas, et kui Telia Läti riigi pakkumisega nõustub ja mõlema firma omanikuks saab riik, otsustab valitsus, mis edasi saab. Plaan olevat paigas, aga seda praegu ei avalikustata.

"Kui Telia otsus on positiivne, on edasine lahendus teada. Kuid meil on tegevuskava olemas ka eitava vastuse puhuks. Me ei saa neid variante täna avalikustada, sest see poleks riigi huvides. Kaks omanikku peavad läbirääkimisi," ütles Valainis.

Lätile kuuluva osa müüki pole kaalutud.