EIS-i arendajad esitasid lahkumisavaldused juba märtsis

Eksamite infosüsteemi (EIS) kaks arendajat pole nõus, et neist on tehtud patuoinad nurjunud katsete pärast; seda, et haridusministeeriumil oli juba eelmisel aastal plaan nad välja vahetada, kuulsid arendajad enda sõnul esimest korda kolmapäeval "Aktuaalsest Kaamerast", kirjutab Postimees.

"Ei vasta tõele, et ElS-i meeskond ei saanud tööga hakkama ja vallandati. Meeskond esitas lahkumisavalduse omal soovil märtsi alguses, vastusena haridus- ja teadusministeeriumi tehnoloogia juhtimise osakonna juhtimisstiilile. Ministeeriumi palvetele vastu tulles pikendasime lahkumise kuupäeva kuni e-katseeksamite viimase nädalani," teatasid eksamite infosüsteemi meeskonna liikmed Ahti Kelder ja Vilve Roosioks, kes väidavad, et haridusministeeriumi esindajad on avalikkuses kaasa aidanud valeinfo levitamisele.

Meeskonna sõnul ei ole ministeerium teinud ElS-i arendajale ühtegi etteheidet.

Haridusministeeriumil ei ole nende hinnangul tegelikult ka pädevust seda hinnata, sest ElS-i sisupool ei ole ministeeriumis, vaid haridus- ja noorteametis (harno).

EIS on arendajate sõnul kaasaegne infosüsteem, mis on disainitud suurt koormust taluma, kuid konkreetsed intsidendid tuvastati siis, kui süsteem vedas alt, ja selle kohta koostati kohe ministeeriumi siseveebis ka raport.

"Ei ole ühtki sisulist põhjust, miks haridus- ja teadusministeeriumi esindajad pidid meediale segast infot andma," on Kelder ja Roosioks kindlad. "Nende kahe intsidendi ühiseks jooneks on see, et pole hinnatud õigesti koormustestimiseks kasutatud testi ja tegeliku testi erinevusi."

Ministeeriumi kommunikatsiooninõunik Elo Eesmäe ütles Postimehele, et tõepoolest, kaks ElS-i inimest esitasid ise lahkumisavalduse juba märtsis.