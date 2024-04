Haridusministeerium peitis EIS-i lähtekoodi

Pärast avaliku huvi kasvu eksamite infosüsteemi (EIS) lähtekoodi vastu peitis haridusministeerium selle põhjendusega, et huvist tekkinud suur koormus takistab tekkinud tõrgete uurimist. Tavapäraselt on riigi tarkvara lähtekoodid avalikud, kui just avalikustamine ei kahjusta julgeolekuhuve.

Veel kolmapäeval oli eksamite infosüsteemi lähtekood avalik. Seetõttu oli ka ERR-il võimalik asjatundjatelt küsida, mis võis süsteemi tõrgete põhjuseks olla. Kuid neljapäevaks oli haridus- ja teadusministeerium selle koodi peitnud.

"Liigne koormus süsteemile võib takistada uurimistoimigute läbiviimist," põhjendas ministeerium kirjalikus vastuses ERR-i päringule. Sealhulgas rõhutas ministeerium, et lähtekood on peidetud vaid ajutiselt kuni "on saadud kõik vajalikud kinnitused uurimisprotsessist ja turvanõuetele vastavusest".

Koodis midagi peita ei ole, ütles ministeerium ning lisas, et seda on juba analüüsinud ning kommenteerinud erinevad osapooled.

Ministeerium selgitas, et lähtekood oli avalik riigivara seadusest tulenevalt. Täpsemalt reguleerib seda seaduse 3. peatüki 2. jagu.

Kolmapäeval kui veel infosüsteemi kood avalik oli, küsis ERR Tartu Ülikooli arvutiteaduste instutuudi infosüsteemide professor Kuldar Taveterilt, miks lähtekoodi avalik jagamine riigi infosüsteemide puhul hea tava on.

"See on selleks, et oleks kõigil võimalikult avatud pilt sellest ja et oleks võimalik neid rakendusi ka teistes riikides näiteks kasutada," ütles Taveter.

Küsimusele, kas seda tehakse ka selleks, et asjatundjad saaks soovi korral riigi süsteemide koodi uurida ja sellele hinnangu anda vastas professor: "Täpselt nii, läbipaistvus. Kui asi ei puuduta just infoturvet, siin ei ole midagi varjata. On näha, kuidas asjad toimivad ja samuti saab sellest õppida. Meil on alati olnud see põhimõte e-riigis, et me ei tee selliseid musta kasti lahendusi."