Läti politsei jahib Vene propagandakanalite levitajaid

Läti meedia teatas, et politsei korraldab regulaarselt reide riigi idapiiril asuvatesse külalistemajadesse ning avalikesse asutustesse, et kontrollida seal teleteenuste pakkujatega sõlmitud lepinguid. Võimud üritavad nii tagada, et Läti territooriumil ei edastaks Vene telekanaleid.