Politsei: Briti õhuväebaasis peeti kinni kaks lätlast

Terroritõrjepolitsei teatel peeti 36- ja 32-aastane mees kinni kuninglike õhujõudude (RAF) Cambridgeshire'is asuvas Molesworthi baasis, mis võõrustab NATO luurekeskust.

Neid kahtlustatakse ebaseaduslikus sissetungis ja keelatud alale sisenemises eesmärgiga Suurbritanniat kahjustada, lisas politsei.

Mõlemad on Suurbritannias elavad Läti kodanikud.

Sarnane vahejuhtum leidis 27. septembril aset ka RAF Fairfordi baasis. Toona peeti kinni seitse kahekümnendates eluaastates meest, kes on praeguseks kautsjoni vastu vabastatud. Üks neist on Suurbritannia ja Iraani topeltkodakondsusega.

USA viis vahejuhtumi järel Fairfordi baasist ära seal paiknenud B-1 pommitajad.

"Praeguses etapis ei viita miski sellele, et see intsident oleks seotud eelmise nädala sündmustega RAF Fairfordis," ütles terroritõrjepolitsei juht Helen Flanagan.

"Kuid võimud hoiavad kõik võimalused lahti," lisas Flanagan.

Endine Teise maailmasõja aegne lennubaas RAF Molesworth on nüüd lennutegevuseta rajatis, mida haldab USA õhuvägi.

Samuti asub seal NATO luurekeskus NIFC, kus selle kodulehe andmetel töötab üle 200 inimese. CIA veebilehe kohaselt on see ka Washingtoni luureoperatsioonide keskus Euroopas ja Aafrikas.