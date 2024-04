Vilnius: Rheinmetalli leping näeb ette laskemoonatarned Leedule

Leedu majandus- ja innovatsiooniminister Aušrine Armonaite ütles kolmapäeval, et pärast Saksa relvaettevõtte Rheinmetall tehase ehitamist on Leedus "piisavalt laskemoona ja headel tingimustel".

"Ettevõttega on kokkulepe olemas, kuid see, kuidas Leedu varustab end just Leedus toodetud suurtükimoonaga, mida ettevõte hakkab tootma, on konfidentsiaalne. Meil saab neist küllalt ja headel tingimustel," ütles Armonaite teisipäeval ringhäälingule

Tema sõnul on see ettevõttega sõlmitud lepingus kirjas, kuid selle sisu on konfidentsiaalne.

"Me kasvatame võimekust siin, sees, meil on enda oma, me ei pea midagi küsima väljasirutatud käega. Eesmärk on kasvatada oma võimeid," ütles minister.

Valitsuse ja Saksa relvahiiu Rheinmetall esindajad allkirjastasid teisipäeval Vilniuses kavatsuste protokolli Leetu laskemoonatehase rajamiseks.

Varem ütles Armonaite, et Leedu loodab põhitöödega, sealhulgas tehase ehitusega, alustada tänavu.

Ta ütles, et 155-mm-ste mürskude tehas, mille Rheinmetall kavatseb ehitada, ei ole tavaline investeering, mistõttu projekti juhtimine võib võtta rohkem aega kui siis, kui Leedu sai investeeringuid rekordkiirusel.

Laskemoonatehas on kavas rajada Radviliškise rajooni Baisogala lähedale Leedu Terviseteaduste Ülikoolile kuuluvale riigimaale. Valitsusametnikud ütlevad, et see on üks kaalutavatest kohtadest.