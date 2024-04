Iga kümnes rendiauto põhjustas mullu liiklusõnnetuse

Liikluskindlustuse registri statistika näitab, et eelmisel aastal oli sõiduautode ja väikebusside rentimise ja kasutusrendi teenust pakkuvate ettevõtete sõidukite kahjusagedus 9,5. Kahjusagedus näitab, mitu sõidukit on põhjustanud liikluskindlustusjuhtumi saja sõiduki kohta.

"Kahjusageduse leidmiseks jagatakse kindlustusjuhtumite arv kindlustusaastate arvuga ja loetavuse huvides korrutatakse sajaga," selgitas liikluskindlustuse fondi kahjuennetuse valdkonna juht Ülli Reimets.

See tähendab, et mullu põhjustati liikluskindlustusjuhtum iga kümnenda rendi- või kasutusrenditeenust pakkuva ettevõtte sõiduauto või väikeveokiga.

Kui vaadata kõigi sõiduautode ja väikeveokite kahjusagedust, siis see oli 4,3 ehk liikluskindlustusjuhtumi põhjustas iga 23. sõiduauto või väikeveok.

"Võrreldes kõigi sõiduautode ja väikeveokite kahjusagedusega, on rendi või kasutusrendi teenust pakkuva ettevõtete sõidukite kahjusagedus natuke üle kahe korra kõrgem," ütles Reimets ja lisas, et need andmed ei sisaldada kaskokindlustuse juhtumeid.

Ühtlasi näitavad LKF andmed, et veerand kõigist äpitaksodest põhjustas eelmisel aastal mõne liiklusõnnetuse. Majandustegevuse registri andmetel oli möödunud aastal registreeritud ligi 7000 taksost 5440 äpitaksod. Kui tavataksod põhjustasid liikluses kolm korda rohkem õnnetusjuhtumeid kui tavalised sõiduautod, siis äpitaksode puhul oli see arv lausa seitse korda sagedasem.

Taksode põhjustatud liikluskindlustusjuhtumeid oli mullu 1030 ja nende kogukahju oli 2,2 miljonit eurot. Ühe juhtumi keskmine kahjusumma oli 2180 eurot.

Eelmisel aastal juhtus Eestis üle 34 000 liiklusõnnetuse ja neist üle 21 000 olid Harjumaal.

ELF tõi välja ka ristmikud, kus õnnetused kõige sagedamini juhtusid. 123 juhtumit oli Tallinnas Tammsaare tee ja Tondi tänava ristmikul ja nende kogukahju oli 285 000 eurot.

Tallinnas Kristiine ristmikul tekkis 108 õnnetusega 191 000 eurot kahju ning Harjumaal Jüri ringil oli juhtumeid 104 ja kahjusumma 223 000 eurot.

Parklatest olid õnnetusterohkeimad Tallinna Ülemiste keskuse parkla 143 õnnetusega ning Rocca al Mare keskuse parkla ja Tartu Lõunakeskuse parkla, mõlemas juhtus 114 liiklusõnnetust.