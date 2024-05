Wolti ja Bolti toidukullerite tasu on iga tellimuse puhul erinev

Kulleritele makstav tasu sõltub paljudest komponentidest. Wolti Baltikumi kommunikatsioonijuhi Piret Pert ütles ERR-ile, et alates eelmise aasta veebruarist kasutab Wolt süsteemi, mille puhul arvutatakse ülesande tasu individuaalselt sõltuvalt tellimuse keerukusest ehk kulleri asukohast, pealevõtu asukohast, kliendi aadressist, läbitavast vahemaast, ilmast, tellimuse kaalust ja nii edasi.

"Ehk tasu ei ole kunagi iga tellimuse puhul sama," selgitas Pert. "Erinevus võib tuleneda tööülesannete asukohast erinevates linnades, erinevates linnaosades, erinevast kellaajast ja erinevatest ilmastikuoludest. Potentsiaalne erinevus võib tuleneda ka komplekteeritud tellimustest ja paljudest teistest teguritest."

Ta lisas, et teenitav tasu vastab seega iga ülesande keerukusastmele ning iga kuller näeb seda enne tellimuse aktsepteerimist või tagasilükkamist, et ise otsustada, kas see tellimus vastu võtta või vahele jätta.

Eri komponentidest koosneb ka Bolt Foodi kullerite tasu. Bolt Foodi juht Eestis Jaagup Jalakas ütles, et nende komponentide puhul rakendub kordaja, mille suurus sõltub nõudlusest tellimuse täitmise ajal, piirkondadest ehk tsoonidest, aga ka kampaaniatest.

"Näiteks tipptundidel on kullerite teenistus kõrgem. Meie kullerid on tasustatud hetkest, mil nad tellimuse vastu võtavad, see tähendab, et nad teenivad juba restorani toidule järele minnes," selgitas ta.

Ei Bolt ega Wolt soostunud välja tooma konkreetseid summasid, mis kulleritele makstakse, kuid Jalakas märkis, et nad ei ole kullerite tasusid lähiminevikus muutnud.

Samuti ei soovinud ettevõtted välja tuua, kui suure protsendi moodustab restoranist tehtud tellimuse hinnast Bolti või Wolti agenditasu.

Jalakas ütles, et Bolt Foodis kujuneb see summa läbirääkimiste tulemusel. Piret Pert Woltist sõnas, et nende lepingulised suhted platvormil tegutsevate restoranidega on konfidentsiaalsed.

"Mis puudutab hinnastamist, siis Wolt ei määra ega ka reguleeri muul viisil toodete hindu. Partnerid otsustavad ise, millised on toodete hinnad platvormil," lausus Pert.

Ta ütles, et Wolt teavitab Baltikumis tegutsemise algusest ehk juba üle seitsme aasta igakuiselt Eesti maksuametit kõikide nende platvormil tegutsevate kullerite, restoranide ja teiste kaupmeeste tuludest.

Paljudel kulleritel on Perti sõnul sõlmitud Woltiga töövõtuleping, mis võimaldab ettevõttel nende eest tasuda tulumaksu ja sotsiaalmaksu ning töötuskindlustusmaksu.

"Nii saavad need Wolti kullerid Eestis haigushüvitisi, töötutoetusi, teenivad pensionistaaži ja neil on õigus kindlustatud isikutele mõeldud tervishoiuteenustele. Ehk siis eraisikuna sõitvate kullerite tasudest peame kinni riiklikud maksud ning tasume täiendavalt sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakse," selgitas Wolti esindaja.

Ta lisas, et kullerid, kes töötavad Wolti platvormil ettevõtluskontoga või mõne teise juriidilise kehaga, kohustuvad ise maksud maksma, aga Wolt raporteerib maksuametis kõikide kullerite tulud.

Wolti platvormil on Perti sõnul kullereid umbes 2000 ja ta rõhutas, et tegu ei ole nende töötajate, vaid partneritega.

Bolt Foodi platvormil on Jalaka sõnul igakuiselt ligi 3000 aktiivset kullerit.