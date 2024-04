Saaremaa lõõtsaühing plaanib huvilistele pille rentima hakata

Sel nädalavahetusel Kuressaares kokku saanud lõõtspillimängijad ja Saaremaa lõõtspillihuvilised pidasid plaane, kuidas huvilistest ikkagi saaksid kogenud lõõtspillimängijad.

Ühe võimalusena tahetakse hakata lõõtsahuvilistele kalleid lõõtspille rentima, et pillimäng ei jääks selgeks saamata pilli puudumise tõttu. Selleks plaanib Saaremaa Lõõtsaühing soetada välja rentimiseks lõõtspille.

"Võib-olla põhiidee on see, et vaadata n-ö pillifondi loomise seisukohast Saaremaa lõõtspillielu. Me tahaksime hakata läbi fondi soetama endale pille ja inimestele, kellel ei ole võimalust endale osta, hakata neid väikese tasu eest laenutama, et nad saaksid selle alguse, maitse kätte," ütles Ühingu Saaremaa Lõõtsad liige, 2023. aasta Eesti külapillimees Tõnu Eermann ERR-ile.

"Uued pillid maksavad praegu ikkagi suurusjärgus üle 4000 euro ja see on väga suur raha. Väikese tasu eest seda pilli laenutades võib-olla ongi just hea saada aru, kas see pill on minu pill. Ja kui sa oled seda harjutanud kaks-kolm kuud ja saad aru, et tegelikult see ei ole minu pill, siis on võib-olla mõni teine eesti rahvapill, mis on tunduvalt odavam, proovid seda ja lähed hoopis seda teed," selgitas Eermann.

Tema sõnul on kavas välja rentimiseks soetada viis kuni kümme lõõtspilli. Eermanni kinnitusel on Saaremaal palju ettevõtjaid ja toetajaid, kes lõõtspillifondi panustanud.