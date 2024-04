Austraalia politsei vahistas terrorihaarangute käigus seitse inimest

Kahe kõrge politseiametniku sõnul on isikud seotud 16-aastase poisiga, keda süüdistatakse assüüria kiriku piiskopi pussitamises ning nad järgivad "usulise ajendiga ekstremistlikku ideoloogiat".

Politsei asekomissari Dave Hudsoni sõnul on tõenäoline, et rühm võis plaanida rünnakut, ehkki täpset sihtmärki neil teadaolevalt ei olnud.

"Nende käitumine, kui nad jälgimise all olid, viis meid veendumiseni, et kui nad mis tahes akti toime panevad, ei suudaks me seda peatada. Ja me uskusime, uurimise tulemusel, et rünnaku asetleidmine on tõenäoline" ütles Hudson ajakirjanikele.

Politsei teatel olid kõik kinnipeetud alaealised. Operatsioonist võttis osa üle 400 korrakaitsja.

Piiskop Mar Mari Emmanueli pussitati läinud nädalal pähe ja rinda. Rünnak vallandas Sydney lääneosas assüüria kiriku kogukonnaliikmete rahutused.

Politsei sõnul oli 16-aastase ründaja ajend terrorism.

Emmanuelil on veebis pea 200 000 jälgijat, keda ta on üles kütnud koroonavaktsiinide ja piirangumeetmete, aga ka islami kritiseerimisega.

Paljud Sydney väikese assüüria kiriku liikmed on põgenenud tagakiusamise ja sõja eest Iraagis ja Süürias.