Isamaa kaalub Haabersti linnaosavanema kohale Anna Levandit

Reedel koguneb Isamaa Tallinna piirkonna juhatus arutama Levandi kandidatuuri, ütles ERR-ile Isamaa pressiesindaja Viljar Voog.

"Anna Levandi on üks inimestest, kellega oleme suhelnud võimaluse kohta olla linnaosavanema kandidaat," ütles Voog.

Voog lisas, et inimesi kellega on räägitud, on olnud mitmeid.

Voog rääkis, et kuna abilinnapeadeks said Kristjan Järvan ja Karl Sander Kase, siis soolise tasakaalu hoidmise eesmärgil saavad linnaosavanemaks naised. Isamaale kuulub veel Mustamäe linnaosavanema koht.

Anna Levandi on Isamaa liige juba alates aastast 2002.