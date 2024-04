Läti president palus peaprokuröril uurida valimistesse sekkumist

Läti president palus prokuratuuriseaduse paragrahvi 16 alusel rakendada peaprokuröril vajalikud meetmed ja kontrollida, kas riigi julgeolekuasutused ja korrakaitseorganid on saanud teateid või teavet katsete kohta mõjutada 2014. aasta seimivalimisi.

Rinkevičs andis peaprokurörile ülesandeks viia läbi uurimine ning teavitada tulemustest teda ja Läti avalikkust.

Infotehnoloogiaettevõte SOAAR peadirektor Renārs Kadžulis väitis Läti televisiooni saates "Mis toimub Lätis?", et ligi kümme aastat tagasi soovitas tollane erakonna Ühtsus peasekretär Artis Kampars valimistarkvara pakkujal SOAAR 12. seimi valimiste tulemusi kohendada, et tagada toonase erakonna Ühtsus esinaise Solvita Āboltina pääsemine parlamenti.

Kadžulis ei saa tõestada selle vestluse toimumist, kuid väitis, et ta teatas sellest õiguskaitseorganitele.

Konstitutsioonikaitse Büroo (SAB) teatas neljapäeval, et pole saanud Kadžuliselt ühtegi ametlikku kaebust. Samuti pole saadud ühtegi anonüümset kaebust. Korruptsioonitõrjebüroo (KNAB) teatas samuti, et pole avaldust väidetavate võltsimiste kohta saanud, vahendas LSM.

Rinkevičs kohtus neljapäeval Stukānsiga, et arutada Kadžulise esitatud väiteid.

"Igasugune sekkumine valimiste läbiviimisesse on demokraatlikus õigusraamistikus vastuvõetamatu. Teateid võimalikest rikkumistest või korruptsioonist valimistel tuleb uurida ülima hoolega," ütles president pärast kohtumist tehtud avalduses.

Samasisulise avaldusega esines ka peaminister Evika Silina.

Erakond Uus Ühtsus pöördus korrakaitseorganite poole palvega uurida Kadžulise väidet. Selle seimifraktsiooni esimehe Edmunds Jurevicsi sõnul annavad sellised tõenditeta avaldused kuu aega enne europarlamendi valimisi tunnistust tahtlikust katsest õõnestada usaldust valimissüsteemi vastu.

Tema sõnul on see hetkel vaid "kõva, tühi, dramaatiline avaldus" aastakümnete taguste sündmuste kohta. Kuid kui oleks fakte, tulnuks need kohe, 2014. aastal "lauale panna" ja tõendatud faktide puudumisel tuleks Kadžulise avaldust käsitleda pigem katsena külvata Lätis kahtlusi valimisprotsessis ja demokraatias, mis "paneb meid mõtlema, millisele naaberriigile on need avaldused kasulikud".

Kadžulist ennast süüdistatakse kelmuses seoses keskvalimiskomisjoni hangetega.

Āboltina on praegu Läti saadik Hollandis.