Kärus avati ajamaja

Kerro residentsis oli laupäeval lahtiste uste päev. 1920. aastate elamises võõrustas külalisi preili Müller, kes oli Kärusse sõitnud otse Saksamaalt, 1930-ndate korteris elutseb aga lesknaine proua Karumann, kuid möödunud sajandi kuuekümnendate korteris seltsimees Kask ja kaheksakümnendate stiilis elamises vanaema Riina koos lapselaps Miinaga.

"Ei ole siin häda midagi, teisele korrusele jõuab veel käia küll, jalad ei ole veel haiged. Avar, ilus päikesepaisteline korter on ja ei saa kurta. Pidusid ei ole ja ei saa kurta," ütles vanaema Riina.

Idee vana raudteeäärne palkmaja korda teha sündis Käru muuseumi eestvedaja Aljona Suržikova peas tosin aastat tagasi.

"See väga tähtis, et ilmuvad uued asjad, kuhu ka välisturistid saavad tulla. Meil kahjuks käib väga välisturiste Järvamaal. Käru muuseumis käivad. Aga siis on neil põhjust pikemaks siia tulla. Ja all meil on väike kohvik, kus me saame pakkuda borši, ja siin üleval saab neid ajaloolisi kortereid külastada, või kui soovi on, saab ka ööseks jääda," lausus Suržikova.

Kerro residentsi päästmist aitas rahastada EAS, kuid tasuta töö korras lõid kaasa kümned Käru elanikud.

"Tänu Aljona ettevõtlikkusele. Meil oli ikka väga hea meel, kui nägime, et siin hakkab asi liikuma ja kogukond aitas kõigele kaasa. See on tohutu töö, mis siin ära on tehtud," ütles Käru elanik Maimo Nöps.

Käru muuseumile kuulub ka naabermaja, mis samuti ootab ideid ja kordategemist.