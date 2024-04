Taiwan üritab vabaneda mineviku taagast ja võtab riigi rajaja ausambad maha

Ajaleht The Times kirjutab, et iseseisev saareriik Taiwan üritab Mandri-Hiinast distantseeruda ning eemaldab nüüd diktaator Chiang Kai-sheki (Jiang Jieshi) ausambaid. Chiang Kai-shek oli Hiina valitseja ja pärast kommunistide võimuletulekut juhtis ta Taiwanil asuvat Hiina Vabariiki.

Taiwani saar on täis Chiang Kai-shekile pühendatud ausambaid. Chiang Kai-shek oli Hiina Vabariigi president ja ta juhtis Taiwani kuni oma surmani 1975. aastal.

Chiang Kai-shek juhtis riiki raudse käega, kuid paljud tema kujud on juba eemaldatud. Taiwan on tänapäeval demokraatlik riik ning tahab jätta diktatuuriga seotud mineviku selja taha. Mõned Chiang Kai-sheki ausambad viidi Taipeis asuvasse parki, vahendas The Times.

Maikuus astub ametisse Taiwani uus president Lai Ching-te, keda Peking nimetab separatistiks. Ta kuulub võimupartei DPP ridadesse. Partei leiab nüüd, et allesjäänud sambad tuleb kiiremas korras eemaldada.

Praegu on riigis püsti veel ligi 760 Chiang Kai-shekile pühendatud ausammast, DPP käskiski need monumendid eemaldada.

Chiang Kai-sheki pärand on vastuoluline. Ta võitles kommunistide ja jaapanlaste vastu, kuid ta sümboliseerib samas ka Taiwani sidemeid Mandri-Hiinaga.

Chiang oli kuulsa Whampoa sõjaväeakadeemia esimene juht, mille Kuomintang asutas 1924. aastal. Pärast Qingi dünastia kokkuvarisemist puhkes Hiinas segaduste ajastu, kuid Kuomintang suutis Chiangi juhtimisel Hiina ühendada.

1949. aastal vallutasid kommunistid Mao Zedongi juhtimisel Pekingi ning kompartei kuulutas välja Hiina Rahvavabariigi. Chiang Kai-shek põgenes seejärel Taiwanile ja rajas sinna iseseisva riigi. Hiina peab nüüd Taiwanit oma mässuliseks provintsiks.