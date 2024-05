Tartus lasti Emajõkke vastvalminud lodi Huik

Tudengite, eriti korporatsioonidesse kuuluvate tudengite jaoks on volbriõhtu aasta kõige tähtsam õhtu. Tudengid marssisid traditsioonilise rongkäiguna raekoja juurde, et seal Tartu linnavõim üheks õhtuks endale võtta.

"Volbriõhtu ja -öö on ikkagi selline kevade meeleolukas pidustus nii tudengitele kui ka vilistlastele, kevade tähistamine. Selja taga on ikkagi väga pikk talv olnud.

See on väga meeleolukas pidustus ikkagi, see on tähistamine, see on pidutsemine. See on mõnusate inimestega koos mõnus aja veetmine," rääkis korp! Fraternitas Estica vilistlane Märten Mändla.

"Eriti tore on see, et meie selts on nii Tartus kui ka Tallinnas. See on päev, kui saavad mõlema seltsi liikmed kokku tulla ja vilistlasedki. Mu kõrval on kaks inimest Soomest meie sõprusorganisatsioonist. See on ka päev, kus me oma sõbrad külla kutsume eesti kultuuriga tutvuma," rääkis Eesti Üliõpilaste Seltsi Põhjala liige Karina.

"Miks küll on esimene sõna, mis pähe tuleb, kaos? Aga tegelikult on see lihtsalt lõbus õhtu," kirjeldas Rotalia korporatsiooni Soome sõprusorganisatsiooni liige Olli Tartu sündmusi.

"Samal ajal kui tudengid laulsid südalinnas Gaudeamust, toimus Emajõe ääres lodjakojas lauluga uue lodja vettelaskmine.

"Väga ilus lodi on, sellega on väga palju tööd ja vaeva nähtud. Ma tegelikult olen käinud teda piilumas ehitamise ajal, nii et ma aimasin, et ta selline mõnus suur tuleb," ütles Pille.

Teatavaks sai ka lodja nimi Huik, mille komisjon valis välja enam kui 600 ettepaneku hulgast.

"Oleksin valinud midagi paremakõlalist, et oleks parem hõigata," kommenteeris Pille nimevalikut.

"Mulle selles mõttes meeldib, et ei ole päris inimese nimi nagu Jõmmu ka. Need on sellised neutraalsemad natuke," ütles Marta.

"Meeldib, et ta on parasjagu lühike, suupärane ja mingisugune müstiline noot on selle sees," sõnas Alari.

Lodi Huik on 23 meetrit pikk, üheksa meetrit lai ning kaalub 60 tonni. Nii on ta kaks korda suurem kui Emajõe senine ainus lodi Jõmmu.

"Jõmmu läks meil samal ajal vette, nüüd juba 18 aastat tagasi. Siis mõtlesime, et kahte suurt sünnipäevapidu ei tahaks pidada, et siis peame kaks ühes või õigemini kolm ühes – volbriõhtu ja Jõmmu sünnipäev ja uue lodja sünnipäev. Ega me siin enne hommikut pidama ei saa, meil on palju asju, mida tähistada," rääkis Lodjaseltsi juht Priit Jagomägi.