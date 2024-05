Politsei ajas UCLA ülikoolis laiali Palestiina-meelsete protestijate laagri

Meeelavaldused Iisraeli sõja vastu Gaza sektoris on levinud paljudesse USA ülikoolidesse.

CNN-i kaadrid näitavad, kuidas politseinikud piirdeaedu ja puust tõkkeid kõrvaldavad ning telke minema lohistavad. Näha on ka, et politsei on mitu protestijat kinni võtnud. Võimud teatasid hiljem, et politsei vahistas 132 inimest, vahendas CNN.

Ülikooli võimudel on tulnud mitu viimast nädalat laveerida protestiõiguse ning vägivalla- ja vihakõne süüdistuste vahel. Paljud juudisoost tudengid on öelnud, et ei tunne end enam ülikoolides turvaliselt.

Neljapäeval moodustasid valgetes kiivrites meeleavaldajad aheliku politsei takistamiseks. Politsei lasi rahvahulga laialiajamiseks käiku šokigranaadid. Linnaku kohal tiirutasid helikopterid.

Laagri teises servas võtsid vihmavarjude, kiivrite ja plastkilpidega tudengid korravalvurid vastu vaikides, vaid aegajalt kõlasid hüüded "Vaba Palestiina!", "Jõest mereni, Palestiina saab vabaks!".

"See on rahumeelne protest, täna õhtul pole vastumeeleavaldajaid, seega on politsei kutsumine põlastusväärne. See linn peaks neid toetama," ütles LA elanik Jack Bedrosian.

Politseijõude toodi suuremal hulgal kohale pärast seda, kui korrakaitsjaid oli kritiseeritud aeglase tegutsemise eest vägivaldsete kokkupõrgete ajal teisipäeva hilisõhtul, kui vastumeeleavaldajad ründasid Palestiina-meelsete üliõpilaste laagrit.

UCLA teatas, et neljapäeval ja reedel toimuvad õppetunnid ülikoolilinnakus valitseva hädaolukorra tõttu distantsilt ning manitses tudengeid protestiala vältima.