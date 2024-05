USA politsei vabastas California ülikoolis protestijate hõivatud hoone

"Politsei võttis loengusaali tagasi," ütles Irvine'i pressiesindaja Tom Vasich telefoni teel sündmuskohalt. "Õiguskaitseametnikud on ka väljaku puhastanud," lisas ta viidates laagrile.

Vasichi sõnul on kinnipeetute arv minimaalne ja ta iseloomustas meeleavaldajaid kui "tõrjuvalt koostöövalmis" inimesi.

Vasich ütles, et kolmapäeval võttis hoone üle 200–300 meeleavaldajat ajal, kui seal ei peetud mitte ühtegi loengut.

Politsei saabus kohale mässutõrje varustuses ja rivistas ennast hoone ette. Samal ajal hoiatati rahvast valjuhääldite kaudu, et nende kogunemine on ebaseaduslik ja nad riskivad vahistamisega, kui sinna jäävad.

Tudengid skandeerisid vastuseks politsei koondumisele hüüdlauseid, tagusid trumme ja vehkisid plakatitega. Üks hoone külge riputatud loosung kuulutas asukoha nimeks "Alex Odeh Hall" Palestiina aktivisti auks, kes hukkus 1985. aastal lähedal asuvas Santa Ana linnas pommirünnakus.

Seejärel eraldas politsei neli lähedalasuvat õppehoonet, milles võis viibida sadu inimesi, ja andis sees olevatel inimestel korralduse seal varju hoida, kirjeldas Vasich. Hiljem siiski ülikool muutis seda juhist ja soovitas neil hoopis lahkuda.

Vahetult enne õhtut asus politsei hõivatud õppehoonet jõuga vabastama. Kiivritega politseinikud, käes kumminuiad, moodustasid meeleavaldajate vastu rivi ning hakkasid järk-järgult edasi tungima, sundides iga paari minuti tagant tudengeid taanduma. Hiljem tormasid mõned politseinikud rahvahulga sekka ja vahistasid mõned aktivistid.

Varsti oli enamik meeleavaldajaid taganenud, politsei jäi tühjaks tehtud väljakut, mille äärtel olid veel mõned pealtvaatajad ja mis oli täis prügi, veel valvama.

Tund enne südaööd teatas ülikool, et politsei tegevus ülikoolilinnakus on lõppenud ja kõik loengud toimuvad neljapäeval distantsõppel, paludes töötajatel ülikoolilinnakusse mitte tulla.

Ülikooli kantsleri Howard Gillmani sõnul on ülikool pidanud üliõpilastega kõnelusi alates päevast, mil laager püstitati, kuid polnud suutnud siiani kokkuleppele jõuda, et leida sellele "sobiv ja mittehäiriv" alternatiivne asukoht.

Gillman on varasemalt öelnud, et ülikool ei saa valikuliselt otsustada, kas jõustada ebaseadusliku laagri vastu kõigi jaoks kehtivad reegleid ning viitas ka California ülikooli seisukohale, et Iisraeli ei hüljata.

"Laagris asuvad protestijad on keskendanud suurema osa oma nõudmistest sellistele sammudele, mis nõuavad ülikoolilt õppejõudude akadeemilise vabaduse, õppejõudude ja kaasüliõpilaste sõnavabaduse ning paljude meie juudi üliõpilaste kodanikuõiguste rikkumist," ütles Gillman esmaspäeval.

Meeleavaldus Irvine'is, mis asub Los Angelesest umbes 65 kilomeetrit lõuna pool, on viimane Gaza sõja üle kogu Ameerika Ühendriikides toimunud ülikoolilinnaku meeleavalduste seeriast, mille käigus aktivistid on nõudnud relvarahu ja tsiviilelude kaitsmist ning Iisraelist distantseerumist.