Esmaspäeval algab suurõppus Kevadtorm

13. kuni 1. maini on suletud maantee Abja-Paluoja ja Kilingi Nõmme ning Abja-Paluoja ja Tõlla tee lõigul. Neil lõikudel saavad siis liigelda ainult kohalikud elanikud ja ühissõidukid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tänavune Kevadtorm kaasab esmakordselt elanikkonda ohuteavitusõppusele. 14. mail harjutatakse Kilingi-Nõmmel rollimängijatega evakuatsiooni. 15. ja 16. mail aga toimub Pärnus keemiatõrje ja õhuohu harjutus, mille ajal käivitab häirekeskus sireenid ning elanikud saavad SMS-teate "varju".

Naiskodukaitse on valmistanud "Ole valmis" äpi, mille abil saavad elanikud salvestada erinevaid õhusõidukeid ja neist teavitada.

"Alati, kui tuleb SMS, siis selles on info väga üldine. Kui me näiteks räägime õhuhäirest, siis põhimõtteliselt seal saabki olema sõna "varju". Aga täpsemaid juhiseid ükskõik millise sündmuse puhul, mille häirekeskus saadab välja, on see õhuhäire või mingi muu õnnetus, saavad elanikud alati küsida riigi infotelefonilt 1247 või vaadata veebilehelt kriis.ee," ütles häirekeskuse kriisijuht Janek Murakas.



Naiskodukaitse arendusspetsialist Elise Jakson ütles, et "Ole valmis" äpp on saadaval koos värskendustega alates 10. maist.



"Äpis toimib see süsteem väga lihtsalt - tuleb äpp lahti teha, suunata kaamera mistahes lendava objekti poole - lennuk, kopter või droon. Teha sellest pilt ja siis saab saata pildi "Ole valmis" serverisse ära. Seal vastas on tehisintellekt, kes kõik need andmed ära töötleb ja annab õhuväele töödeldud paketi," rääkis Jakson.