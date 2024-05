Kevadtormil on ees õhudessandi ja õhusiirmise harjutamine

Ühendkuningriigi 16. õhudessantbrigaadi sõdurid näitasid reedel ajakirjanikele rünnakut lagedal Nurmsi endisel sõjaväelennuväljal. Tuletoetuseks kutsus 16. kohale oma kaks ründekopterit Soomest.

Kõik see polnud algselt aga nii kavandatud – pikalt ettevalmistatud langevarjuoperatsioon jäeti ära, ka ei toimunud sõdurite kohaletoimetamist transpordikopteritel Tallinnast. Ründavad sõdurid väljusid Nurmsi serva pargitud bussidest. Kardetavasti põhjustasid plaanimuutuse liiga madalal lasuvad vihmapilved.

Langevarjuhüpped siiski ära ei jää – need toimuvad laupäeva hommikul.

"Ilm takistab meid hüppamast. On väga oluline tagada, et meie sõdurid hüppavad turvaliselt. Nagu võite ette kujutada, on langevarjuhüpped üsna riskantne ettevõtmine. Nii et rahu ajal oleme mõistagi ettevaatlikumad," selgitas 16. õhudessantbrigaadi lahingüksuse ülem brigaadikindral Mark Berry.

"Seekord on lihtsalt tahetud näidata ühte sorti Eestise tulekut. Mis muidugi on kõige äärmuslikum. Arvame, et me kunagi nii oma liitlasi vastu ei pea võtma, et nad tulevad ikkagi päris lennuväljadele. Aga kui vaja, siis peame neid tooma väljapoole lennuväljasid," ütles kaitseväe juhataja kindral Martin Herem.

Järva kaitseliitlaste ülesanne oleks sõjaolukorras muu hulgas tagada, et vastase diversiooniüksused ei segaks liitlaste maandumist. Reedese harjutusega lõpeb üle 250 maakaitseväelase osalus Kevadtormil ja tegevuse raskuspunkt kandub üle Läänemaale.

"Viisime läbi täiendtreeningu. Meile on tulnud uued relvasüsteemid nagu Spike SR tankitõrjerakett, mida me siin ka isikkoosseisule õpetasime," ütles Kirde maakaitseringkonna pealik kolonelleitnant Jaanus Ainsalu.

Reedene õppus toimus õppuse Swift Response 24 käigus, mis algas 7. mail langevarjuoperatsiooniga Rootsis.

Õhusiirmisharjutused Eestis jätkuvad pühapäeval Kiltsi lennuväljal.