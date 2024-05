Tiido: Ukraina soovib Šveitsi kohtumisega oma plaani kehtestamist rahu saavutamise alusena

"Seda tippkohtumist on korduvalt edasi lükatud ja selle eesmärk on just arutada [Ukraina presidendi Volodõmõr] Zelenski rahuplaani. Põhimõte on selles: saada võimalikult suur arv riike Zelenski plaani taha, et oleks üks konkreetne plaan. Zelenski plaani mõte on saada just see selleks põhiplaaniks," ütles Tiido reedel ERR-ile. "Püütakse koondada ühe suhtumise taha võimalikult suur arv riike," lisas ta.

Kommenteerides Zelenski plaani, ütles Tiido, et selles kümne punkti hulgas oli kajastatud tuumajulgeolek, toidujulgeolek, energeetikajulgeolek, vangide vabastamine, territooriumite vabastamine, Vene vägede väljaviimine, aga sealt puudus sõjakahjude korvamine.

"Muidu on praegu niimoodi, et meil on vist liikvel oma kümmekond erinevat plaani, sealhulgas ka Hiina plaan, mis on küll nii üldsõnaline, et selle raames võib rääkida nii tädist kui käost kui maasikakorjamisest," märkis Tiido.

Tema sõnul läheb kutse Šveitsis peetaval kohtumisel osalemiseks 160 riigile, aga eeldatakse, et kohale tuleb neist 80 kuni 100, osa võib logistilistel põhjustel osaleda ka video teel.

Küll aga on näha juba seda, kuidas Venemaa, mille esindajaid pole sellele kohtumisele kutsutud, on juba alustanud tegevust oma seisukohtade levitamiseks, rääkis Tiido.

Ta tõi näiteks nädalalehes Die Welt ja ajakirjas Foreign Affaires ilmunud artiklid, milles mõlemas viidati, et Istanbulis 2022. aastal toimunud kohtumisel olevat justkui peaaegu jõutud kokkuleppele, aga selle nurjas tollane Briti peaminister Boris Johnson, kelle nõudel Ukraina tõmbas tagasi ja keeldus kokkuleppest.

"See informatsioon tegelikult põhineb kõik Vene poolel ja see on mõneti isegi üllatav. Kui Foreign Affaires'is oli veel viisakamalt [ja ebamäärasemalt] öeldud, siis Die Welt esitas seda juba nagu valmis plaani, mis jäi lihtsalt ühe poole tõttu alla kirjutamata. Ja kust need mustandid või plaani projektid võisid tulla - ilmselt Vene poolelt," rääkis ta. "Nii et Venemaa valmistab praegu selles mõttes ette olukorda näidates, et lääs on ebaõiglaselt Ukraina survestanud, muidu oleks asi juba ammu lahendatud olnud," tõdes ta.

Teiseks tõi Tiido esile, et ilmselt püüab Venemaa mõjutada nii lääneriikide diplomaate kui ka Moskvas asuvaid niinimetatud globaalset lõuna esindajaid, et need ei osaleks Šveitsi kohtumisel.

"Ja tegelikult see jutt, et kui ei ole Hiinat ja kui ei ole Venemaad, siis järelikult ei ole asjal mõtet - see on tegelikult Moskva jutt. Põhimõte ongi selles, et tegelikult saab maailma asju arutada ka ilma Hiina ja Venemaata. Venemaa ei ole ka kutsutud, ei saa ka ilmselt olema kutsutud. Hiina kõigi eelduste kohaselt kutse saab ja eelkohtumistel, mis toimusid presidentide nõunike tasandil, minu mälu järgi Hiina esindaja oli ka kohal," rääkis Tiido.

Hotell Bürgenstocki kuurordis Šveitsis, kus juuni keskel toimub Ukraina rahukohtumine, Autor/allikas: SCANPIX / TT NYHETSBYRÅN / AP

"Nii et tegelikult on see paljuski ka propagandistlik mäng. Kiiev on minu teada ka ametlikult öelnud, et kui see tippkohtumine on toimunud, siis järgmisele kohtumisele - ükskõik mis tasemel - on võimalik, et kutsutakse juba ka Venemaa," lisas ta.

Šveitsi valitsus teatas neljapäeval, et kutsub juuni keskel toimuvale kõrgetasemelisele kohtumisele Ukrainas rahu saavutamise teemal 160 riigi esindajaid. Kohtumine peetakse Luzerni lähistel Bürgenstocki kuurordis 15.-16. juunil.