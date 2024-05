WSJ: Aktivistide rühmitused koolitasid üliõpilasi Iisraeli vastu protestima

Columbia ülikooli üliõpilased hakkasid mitmeid kuid enne seda, kui politsei New Yorgi ülikoolilinnakus nende protestilaagri laiali ajas, konsulteerima selliste rühmitustega nagu rahvusvaheliselt tegutseva Palestiina-meelse Students for Justice in Palestine-iga (SJP), varasemate ülikoolilinnakute protestide korraldajate ja endiste Mustade Pantrite ühenduse liikmetega.

Üliõpilased uurisid varasemaid proteste, käisid organisatsioonide koosolekutel ning osalesid mitme endise Mustade Pantrite liikme korraldatud "töötoas", kus neile räägiti, kui oluline on liikumise sisevaidlusi kontrollida.

"Tegime kogenud protestijatelt märkmeid, pidasime nendega dialoogi ja analüüsisime, kuidas ülikool eelmistele protestidele reageeris," ütles Sueda Polat, üliõpilane ja Palestiina-meelse laagri korraldaja.

USA-s tegutsev Palestiina-meelne organisatsioon The National Students for Justice in Palestine ehk NSJP on tegutsenud umbes kaks aastakümmet ning korraldanud üle 300 meeleavalduse üle kogu USA.

NSJP on viimaste kuude jooksul kutsunud õpilasi tugevalt ülikoolide vastu meelt avaldama, kuni ülikoolid loobuvad sidemetest Iisraeliga äri ajavate ühingutega. Organisatsiooni sotsiaalmeedia lehtedel on protesteerivatele õpilaste julgusvideod, mis näitavad protestitegevust teistes laagrites ja mujal maailmas. Juba oktoobris propageeris NSJP "vastupanupäeva" meeleavaldustega ülikoolides.

Aja jooksul muutusid organisatsiooni sõnumid teravamaks. "Õpilaste liikumist Palestiina vabastamise nimel ei vaigistata; me eskaleerume, kuni meie nõudmised on täidetud," postitas NSJP 25. aprillil sotsiaalmeediasse.

Samal päeval postitas organisatsioon protesteerivatele õpilastele sotsiaalmeediasse pildid "sõbralike nõuannetega". Üks soovitus oli meeleavaldustele selga panna mugavad riided ja jooksujalatsid ning võtta kaasa vesi, energiabatoon ja pearätik. Teises soovituses nimetas organisatsioon politseid "sigadeks" ja pakkus järgmist nõu: "Kui keegi arreteeritakse, ärge jääge samale alale, muidu sead ajavad marsi laiali," viidates politsei rahvahulga kontrollimise taktikale. "Vabastage kaasvõitleja või saage teada tema nimi ja sünnikuupäev ning hoidke ennast liikumas."

Ülikoolide juhtkonnad on avaldanud muret, et meeleavaldajad võivad eelseisvaid lõpetamisi takistada.

7. oktoobri rünnaku ellujääjad kaebasid Palestiina-meelsed rühmitused kohtusse.

Grupp inimesi, kes jäid terroristliku rühmituse Hamas 7. oktoobril Iisraelis toimunud rünnakus ellu, väitsid eelmisel nädalal USA föderaalses kohtuasjas, et kaks juhtivat Palestiina-meelset rühmitust USA-s on propagandarinded, mis töötavad selle nimel, et värvata "teadmatuid, eksinud ja lihtsalt mõjutatavaid üliõpilasi teenima Hamasi sõduritena", vahendas Washington Post.

Üheksa hagejat – kuus rünnakus ellujäänut, ühe tapetud ohvri vend ja kaks inimest, keda ei rünnatud, kuid kes on Iisraelis oma kodudest välja aetud – nõuavad kahelt kostjalt kahjutasu. See puudub organisatsioone Muslims for Palestine (AMP) ja National Students for Justice in Palestine (NSJP).