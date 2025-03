USA võimud vahistasid Palestiina tudengiaktivisti

Palestiinlane Mahmoud Khalil, kes oli kuni selle aasta detsembrini Columbia ülikooli magistrant, viibis laupäeva õhtul oma ülikoolile kuuluvas korteris, kui immigratsiooni- ja tolliagentuuri (ICE) esindajad tema eluruumidesse sisenesid ja ta vahi alla võtsid, ütles tema advokaat Amy Greer uudisteagentuurile Associated Press (AP).

Greer ütles, et rääkis vahistamise ajal telefoni teel ühe ICE agendiga, kes ütles, et nad tegutsesid välisministeeriumi korraldusel tühistada Khalili üliõpilasviisa. Advokaadi sõnul viibib Khalil Ameerika Ühendriikides rohelise kaardi viisaga alalise elanikuna, kuid agent olevat Greerile öelnud, et nad tühistavad selle.

USA sisejulgeolekuministeeriumi pressiesindaja Tricia McLaughlin kinnitas Khalili vahistamist pühapäevases avalduses, kirjeldades seda kui president Trumpi antisemitismi keelustamise korralduste täitmist.

Khalili vahistamine on esimene avalikult teadaolev väljasaatmiskatse Trumpi lubatud tegevuskavas üliõpilaste vastu, kes ühinesid Gaza sõja vastaste protestidega, mis eelmisel kevadel USA ülikoolilinnakuid haarasid. Administratsioon on väitnud, et osalejad kaotasid palestiinlaste terroriorganisatsiooni Hamas toetades oma õiguse riiki jääda.

McLaughlin andis mõista, et vahistamine oli otseselt seotud Khalili rolliga protestides, väites, et ta juhtis tegevust, mis oli seotud Hamasiga.

Kui ICE agendid saabusid laupäeva õhtul Khalili residentsi Manhattanil, ähvardasid nad arreteerida ka tema kaheksandat kuud raseda abikaasa, kes on USA kodanik, ütles Greer.

Khalili advokaat ütles, et neile teatati algselt, et teda hoitakse New Jerseys Elizabethis asuvas immigratsioonivanglas. Aga kui ta naine üritas pühapäeval teda külastada, sai ta teada, et meest pole seal. Greer ütles, et ta ei teadnud pühapäeva õhtu seisuga ikka veel Khalili asukohta.

"Meil ei ole õnnestunud saada rohkem üksikasju selle kohta, miks ta kinni peetakse," ütles Greer AP-le. "See on selge eskalatsioon. Administratsioon täidab oma ähvardusi," lisas ta.

Columbia ülikooli pressiesindaja ütles, et korrakaitsjad peavad enne ülikooli kinnistule sisenemist esitama orderi, kuid keeldus ütlemast, kas kool sai selle enne Khalili vahistamist. Pressiesindaja keeldus Khalili kinnipidamist kommenteerimast.

USA riigisekretär (välisminister – toim.) Marco Rubio ütles pühapäeva õhtul sotsiaalmeediakanalis X jagatud sõnumis, et administratsioon tühistab Hamasi toetajate viisad ja/või rohelised kaardid Ameerikas, et nad saaks välja saata.

USA sisejulgeolekuministeeriumil on õigus algatada rohelise kaardi omanike suhtes väljasaatmismenetluse mitmesuguste väidetavate kuritegude, sealhulgas terrorirühmituse toetamise tõttu. Kuid seadusliku alalise elaniku kinnipidamine, kellele pole kuriteos süüdistust esitatud, oli immigratsiooniekspertide hinnangul ebakindla õigusliku alusega erakordne samm.

"See näib olevat kättemaksuaktsioon kellegi vastu, kes avaldas arvamust, mis Trumpi administratsioonile ei meeldinud," ütles Camille Mackler, New Yorgi õigusteenuste pakkujate koalitsiooni Immigrant ARC asutaja.

Khalil, kes sai eelmisel semestril Columbia rahvusvaheliste suhete koolist magistrikraadi, oli üliõpilaste läbirääkija, kui nad pidasid ülikooliametnikega läbirääkimisi ülikoolilinnakusse eelmisel kevadel püstitatud telklaagri likvideerimise üle.

See roll tegi temast ühe nähtavaima aktivisti, mistõttu on viimastel nädalatel Iisraeli-meelsed aktivistid kutsunud Trumpi administratsiooni alustama tema vastu väljasaatmismenetlust.

AP-ga jagatud andmete kohaselt oli Khalil ka nende hulgas, kes on Columbia ülikooli juures moodustatud büroo uurimise all on, mis on esitanud distsiplinaarsüüdistused kümnetele üliõpilastele nende Palestiina-meelse aktivismi eest.

Uurimine toimub ajal, kui Trumpi administratsioon on järginud oma ähvardust kärpida Columbia ülikooli rahastamist sadade miljonite dollarite ulatuses, kuna valitsus leiab, et see ei suutnud ülikoolilinnakus antisemitismi ohjeldada.

Ülikooli süüdistused Khalili vastu keskendusid tema osalemisele Columbia ülikooli apartheidi-vastases grupis. Teda ähvardasid sanktsioonid võimaliku kaasaaitamise eest volitamata marssiürituse korraldamisele, milles osalejad ülistasid Hamasi 7. oktoobri 2023 rünnakut ja mängisid olulist rolli sionismi kritiseerivate sotsiaalmeediapostituste levitamisel.

"Minu vastu on esitatud umbes 13 süüdistust, enamik neist on sotsiaalmeedia postitused, millega mul polnud midagi pistmist," ütles Khalil eelmisel nädalal AP-le.

"Nad tahavad lihtsalt näidata kongressile ja parempoolsetele poliitikutele, et nad teevad midagi, hoolimata üliõpilaste rollist," lisas ta. "See büroo tegeleb peamiselt Palestiina-meelsete ütluste piiramisega."