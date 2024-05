Eesti tähistab 9. mail Euroopa päeva, kuid Ivangorodis toimub samal ajal propagandakontsert

Sel aastal on 9. mail toimuva Euroopa päeva tähistamine Eestis seotud NATO ja riigikaitsega, sest Eestil täitub nii Euroopa Liitu kui ka NATO-sse astumisest kakskümmend aastat. Euroopa päevale pühendatud üritusi toimub üle kogu Eesti.

Venemaa tähistab samal ajal Teises maailmasõjas saavutatud võidu aastapäeva, millest on kujunenud riigi agressiivse ideoloogia üks nurgakivisid. Püha tähistatakse laialdaselt ka teistes endiste Nõukogude Liidu vabariikides ning mujal, kus elab suurem vene kogukond. Eestis on võidupühaga seotud sümboolika avalik kasutamine keelatud.

Politsei ei registreeri avalikke koosolekuid, kui on alust arvata, et koosolekul kasutatakse agressorriigi sümboolikat ja õhutatakse vaenu, teatas politsei- ja piirivalveameti (PPA) pressiesindaja Leana Loide.

Politsei: me ei keela hukkunute mälestamist, kuid agressiooni toetamine on keelatud

Narva politseijaoskonna juhi Indrek Püvi sõnul on politsei sarnaselt varasematele aastatele 9. mail väljas tagamas avalikku korda, et hoida ära rikkumisi. "Politsei ei keela hukkunute mälestamist, kuid agressiooni toetamine on keelatud, mistõttu ei tohi korraldada avalikke koosolekuid, näiteks rongkäike ja muid kogunemisi, kus kasutatakse keelatud sümboleid või avaldatakse toetust Venemaa sõjakuritegudele," rääkis Püvi.

Narva alustab Euroopa päeva tähistamist juba 8. mail, mil toimuvad erinevad kultuuriüritused. 9. mail toimub Narvas tasuta kontsert, kus astuvad lavale Uku Suviste, Alika koos Narva Sümfooniaorkestriga kui ka ansambel Smilers. Enne kontserdi algust esinevad sõnavõtuga president Alar Karis, Narva linnapea Jaan Toots ja Rootsi suursaadik Ingrid Tersman. Raekojaplatsil on avatud ka kohvikuteala ja Euroopa Liidu teemaline infotelk

Teisel pool Narva piiri, Ivangorodis on aga püstitatud lava, kus toimub samal ajal narvalastele suunatud propagandakontsert. Sarnane üritus toimus ka eelmisel aasta.

Ivangorodi kontserdi jälgimine Narvas eelmisel aastal. Autor/allikas: Sergei Stepanov/ERR

"Nad reklaamivad seda kui enda Surematu polgu marssi või siis kuvavad Narva suunas Narva inimeste saadetud pilte. Selline suurem inimeste liikumine kindlasti oodata on promenaadil ja selleks me oleme ka valmis, et seal korda tagada," sõnas Püvi.

Püvi lisas, et viimasel kahel aastal on politsei jälginud agressorriigi sümboolika kasutamist ning igal aastal registreeritakse sellega seoses umbes 130–140 rikkumisjuhtumit.

Tallinnas algavad Euroopa päeva pidustused 9. mail kell 15, kui Jaani kiriku tornist kõlab Euroopa Liidu hümn. Samuti toimub Euroopa Liidu ja NATO lippude heiskamine võidusamba lipumasti. Õhtul toimub Vabaduse väljakul tasuta kontsert, kus esinevad artistid Bedwetters, Nublu ja Gameboy Tetris ning Tommy Cash.

Seoses Tallinnas Filtri teel asuva sõjaväekalmistuga, kus asub Vene võidupüha sümbol – pronkssõduri monument –, on kalmistu esine parkla suletud ning kalmistu lähedal kehtib peatumise ja parkimise keeld kella kuuest kuni keskööni, teatas politsei.

Euroopa päevaga 9. mail tähistatakse Schumani deklaratsiooni aastapäeva. Sel päeval 1950. aastal esitas tollane Prantsuse välisminister Robert Schuman ettepaneku luua Euroopa söe- ja teraseühendus, millest lõpuks kujunes välja Euroopa Liit.