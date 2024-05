Meedia: nõukogu tellis Toidupanga tegevuse uurimiseks auditi

"Nõukogu hinnangul on sihtasutuse tegevus vaja korralikult üle vaadata, et tuvastada, miks selline olukord sai üldse tekkida. Seepärast ka tegevusauditit soovitatud sai. Sõltumatuse tagamiseks oleme lubanud auditi tegemise protsessi juhtida," selgitas Delfile nõukogu nimel Katrin Bats, kes on ühtlasi Rimi vastutustundliku ettevõtluse juht.

See toimus pärast seda, kui kaheksa maakondlikku toidupanka teavitasid sotsiaalministeeriumi probleemidest. Maakondlikud toidupangad kurtsid ministeeriumile, et Eesti Toidupank pole maksnud neile edasi kehtiva hanke perioodil kahe ja poole kuu jooksul tööraha, nagu hankega sai kokku lepitud.

Sotsiaalministeerium kinnitas Delfile, et on võtnud Eesti Toidupanga ja sellega seotud hanke täitmise teravama tähelepanu alla.

Õhtuleht kirjutas kolmapäeval, et just tänu riigihangetele hakkas SA Eesti-Hollandi Heategevusfond teenima kasumeid, samal ajal kui kohalikud koostööpartnerid - toidupangad - pidid enda sõnul virelema. Näiteks 2020. aastal hüppas fondi kasum 560 000 euroni.

Eesti-Hollandi Heategevusfondi juht Piet Boerefijn ütles Õhtulehele, et nad on raha kõrvale pannud selleks, et abi andmine ootamatute olukordade tõttu ei katkeks.

Eesti Toidupank tegutseb 2010. aasta märtsist ning on Euroopa toidupankade föderatsiooni liige.