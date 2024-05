Ühendkuningriik keeldub ühinemast ülemaailmse vaktsiinilepinguga

Ühendkuningriik keeldub ühinemast Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) pandeemialeppega, kuna peaks seetõttu ära andma viiendiku oma vaktsiinidest, vahendas väljaanne The Telegraph.

Lepingu kavandi kohaselt tuleks rikkamatel riikidel pandeemiate ohjeldamiseks maailmas reserveerida muuhulgas 20 protsenti testidest, ravimitest ja vaktsiinidest WHO-le, et see saaks need saata hädaolukorras vaesematesse riikidesse, teatas The Telegraph kolmapäeval.

"Me toetame kokkuleppe vastuvõtmist ja aktsepteerime seda Ühendkuningriigi nimel ainult siis, kui see on kindlalt Ühendkuningriigi riiklikes huvides ja austab riiklikku suveräänsust," ütles Briti tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande ministeeriumi pressiesindaja oma avalduses.

Ta ei kommenteerinud leppe kavandi konkreetseid üksikasju, lisades, et "ettepanekutes pole kokku lepitud".

WHO ei vastanud Reutersi kommentaaritaotlusele kohe.

Uus pakt ja WHO olemasolevate pandeemiatega tegelemise reeglite värskendused on mõeldud selleks, et tugevdada maailma kaitsemehhanisme uute patogeenide vastu võitlemisel pärast seda, kui 2020. aastal puhkenud Covid-19 pandeemias suri miljoneid inimesi.

Üks peamisi erimeelsusi jõukate riikide ja arenguriikide vahel on ravimite ja vaktsiinide õiglase jagamise probleem.

Riigid peavad lepingu läbirääkimised lõpule viima 10. mail, eesmärgiga see vastu võtta WHO aastakoosolekul mai lõpus.

WHO peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus ütles eelmisel nädalal, et riigid peavad tulevaste pandeemiate vastu võitlemiseks saavutama selleks tähtajaks kokkuleppe, lisades, et riigid, mis ei nõustu tekstiga täielikult, peaksid hoiduma vähemalt konsensuse blokeerimisest WHO 194 liikmesriigi vahel.