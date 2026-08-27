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Saudide ostetud E-Piima võlgade saatus pole siiski selge

Eesti
E-piima ostnud Saudi Araabia ärimehed
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15 pilti
Eesti

Pankrotistunud E-Piima Paide ja Põltsamaa tootmisüksused ostnud Saudi Araabia jaemüügiettevõte BinDawood on valmis investeerima E-Piima turuosa suurendamisse. Samuti lubab Bindawood, et tulevikus ei jää ükski arve piimatootjatele tasumata. Samas on E-Piima praeguse võla saatus ebaselge.

BinDawood maksis E-Piima tehaste eest üle 135 miljoni euro, mida oli ka nende jaoks ootamatult palju. Eesti ettevõtete konsortsiumiga enampakkumisel osalenud investor Joakim Helenius soovis varem jätta E-Piima kohalikesse kätesse. Nüüd loodab ta, et uus omanik avab Eesti piimatootjatele tee Lähis-Ida turule.

"Läks küll välismaalaste kätte, aga pigem selliste välismaalaste kätte, kellest võiks Eesti piimatootjate ja Eesti majanduse jaoks olla väga suur kasu," sõnad Helenius.

BinDawoodi tegevjuht Ahmad BinDawood peab tähtsaks nii E-Piima turuosa suurendamist kui ka laienemist Euroopa Liidu turgudele.

BinDawood rõhutas E-Piima oskustööliste tähtsust nende eesmärkide saavutamisel ja kinnitas, et töökohad ohus ei ole.

E-Piima Paide tehas suudab töödelda ligi 40 protsenti Eesti piimatoodangust. Põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras leidis, et tehing peaks leevendama Eesti piimatootjate muresid.

"Kindlasti on see, et Paide tehas ära osteti, väga hea uudis Eesti piimaturule. See on koht, kuhu on võimalik Eesti tootjatel enda piima viia," ütles ta.

E-Piimal on talunike ees 30 miljoni euro suurune võlg, mille lõplik saatus pole Terrase sõnul veel selge.

"Võlgade olukorra situatsioon on üsna keeruline. Seal oli võlg ühistu enda tootjate ees. Ühistu protseduuriga ma hetkel ei ole kursis, ka seal on arutatud saneerimist ja pankrotimenetlust," lisas minister.

Ahmad BinDawood lubas, et tulevikus piimatootjate arved tasumata ei jää ning maksed toimuvad aegsasti.

"Tahame talunikega luua head suhted, sest nemad on meie edu alustalaks," ütles ta.

Eesti vastu tekkis BinDawoodil huvi eelkõige kvaliteetse tooraine ja tehnoloogia tõttu.

Heleniuse hinnangul tuleb E-Piima tehastes aga investeerida kõrgema valgusisaldusega toodete valmistamise tehnikasse, mida võib olla raske hankida.

"Neid samu seadmeid tahavad praegu kõik piimatöötlejad. Kindlasti läheb poolteist, paar aastat, enne kui tehasel on seadmed paika pandud."

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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