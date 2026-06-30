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Terras maandab segadust: aedviljakasvatajate määrus tuleb ümber teha

Eesti
Kartulivaod
Kartulivaod Autor/allikas: Olev Kenk/ERR
Eesti

Regionaal- ja põllumajandusministeerium asus parandama alanud nädalal segadust külvanud määrust, mis puudutab väikestele põllumajandustootjatele kehtestatud nõudeid.

Möödunud nädalal andis regionaal- ja põllumajandusministeerium välja teate muudatusest, mis pidi jõustuma 1. juulil ning määratlema, milline mitteloomsete esmatoodete ehk aedviljade, seente, idude jms tootmismaht liigitub väikeseks koguseks.

Teade tekitas aga palju segadust, mistõttu ilmus selle kohta nii artikleid ajakirjanduses kui ka postitusi sotsiaalmeedias. Talupidajatele jäi selgusetuks, kuidas peaks muudatusega nende tulu tõusma ning arutelud käisid ka selle üle, mille järgi pandi paika nii avamaade kui ka katmikalade piirid ning kas pereliikmetele ja naabritele tohib oma toodangu edasi müüa ilma, et keegi nende aiamaad kontrollima läheks.

Teisipäeval algatas regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras määruse muutmise, millega vaadatakse uuesti läbi mitteloomsete esmatoodete väikese koguse piirid ning nende rakendamise kord.

Kehtiva lahenduse järgi loetakse mitteloomsete esmatoodete väikeseks koguseks põllumajanduskultuuride saak, mis saadakse kuni 0,5 hektari suuruselt avamaa kasvupinnalt, sealhulgas kuni 0,01 hektari ehk 100 ruutmeetri suuruselt katmikalalt ehk nn kasvuhoonest. Idandatud seemnete, idandite, võrsete ja kultuurseente puhul on piir kuni 3000 kilogrammi aastas.

Piiri ületav tootja peab esitama põllumajandus- ja toiduametile majandustegevusteate ning kuulub riskipõhise järelevalve alla. Oma tarbeks kasvatamist kord ei puuduta. Registreerimisküsimus tekib müügiks või tarnimiseks kasvatamisel.

Minister Terras otsustas, et senine lahendus tuleb ümber hinnata neljast aspektist: õiguslik alus, valitud piirmäärade põhjendus, mõju väiketootjatele ning riigi olemasolevate andmete kasutamine.

Hendrik Johannes Terras. Autor/allikas: Raul Mee

Euroopa Liidu toiduhügieeni raamistik nõuab liikmesriigilt väikestes kogustes esmatoodete otsetarnele riigisiseseid reegleid. Euroopa Liidu õigus ei kirjuta Eestile ette, et avamaa piir peab olema 0,5 hektarit või katmikala piir 100 ruutmeetrit. Need piirmäärad on Eesti riigisisene valik, seisab ministeeriumi pressiteates. Seetõttu tuleb nende sobivust hinnata Eesti tootmisstruktuuri, toiduohutuse riski ja halduskoormuse alusel.

Minister andis kantsler Triin Kõrgmaale ülesande esitada ülevaade määruse ettevalmistamise kohta. Ülevaates tuleb selgitada, milliste andmete põhjal valiti 0,5 hektari, 100 ruutmeetri ja 3000 kilogrammi piir, milliseid alternatiive kaaluti, kuidas hinnati mõju väiketootjatele, milliseid tootjaorganisatsioone kaasati ning miks ei valitud esmaseks lahenduseks PRIA ja PTA andmete ristkasutust.

Määruse muutmisel tuleb kõigepealt kaardistada, millised tootjate pinna-, kultuuri- ja tegevusandmed on riigil juba olemas. Kui tootja on PRIA-le oma pinnad ja kultuurid esitanud, peab riik enne uue teavituskohustuse nõudmist tõendama, miks olemasolevatest andmetest ei piisa.

Põllumajandus- ja toiduamet (PTA) peab koostama rakendusjuhise, mis eristab oma tarbeks kasvatamise, väikeses koguses otsetarne, teavitamiskohustusega tootmise ning tegevusloakohustusega tegevuse. Juhis peab andma tootjale üheselt arusaadava vastuse, kas tema tegevus vajab teavitust, tegevusluba või ei vaja kumbagi.

Kuni määruse muudatus ja rakendusjuhis on ette valmistatud, tegeleb PTA tootjate nõustamise ja selgitustööga. Ministri nõudmisel ei tohi tootjat asetada olukorda, kus ta peab täitma uut kohustust ilma selge arusaamata, millist infot riik vajab, mis õiguslikul alusel seda küsitakse ja kuidas see seostub juba olemasolevate registriandmetega.

Ministeerium kaasab määruse muutmisse põllumajandus- ja toiduameti, PRIA, taluliidu ja teised tootjate esindusorganisatsioonid. Täpsustatud ajakava ja rakenduspõhimõtted avaldatakse pärast esmast õiguslikku ja andmepõhist analüüsi.

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