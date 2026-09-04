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Riik paneb Eesti Posti müüki alghinnaga 52 miljonit

Eesti
Postkast
Postkast Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Reedel kuulutas regionaal- ja põllumajandusministeerium välja aktsiaseltsi Eesti Posti aktsiate võõrandamise avaliku kirjaliku enampakkumise. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 27. november. Enampakkumise käigus müüakse 100 protsenti Eesti Posti aktsiatest, mille alghind kokku on 52 miljonit eurot.

Aktsiaselts Eesti Post, mis tegutseb kaubamärgi Omniva all, on 100 protsenti Eesti riigile kuuluv ettevõte. Omniva teenindab kliente kõigis kolmes Balti riigis ning omab rahvusvahelise haardega logistikavõrgustikku enam kui kümnes riigis. Ettevõtte 2025. aasta müügitulu oli 155 miljonit eurot.

Võõrandamise aluseks on valitsuse 6. aprilli otsus, millega kiideti heaks regionaal- ja põllumajandusministri ettepanek võõrandada aktsiaseltsi Eesti Post aktsiad avaliku enampakkumise teel.

Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terrase sõnul vähendab võõrandamine riigi äri- ja investeerimisriskide kandmist ning loob ettevõttele paremad eeldused investeeringute kaasamiseks, teenuste kvaliteedi tõstmiseks ning konkurentsivõime parandamiseks.

"Riigi roll postiteenuses peab olema ennekõike regulatiivne, mitte teenuse osutamine läbi ettevõtte omamise. Kirjade kättetoimetamine ja perioodika kojukanne on tagatud ka pärast omanikumuutust, kuna universaalse postiteenuse nõuded ja postiteenuse osutamise kohustused tulenevad postiseadusest," ütles Terras.

Viimastel aastatel on Eesti Posti tegevus liikunud selgelt traditsiooniliselt riiklikult postiteenuselt rahvusvahelise logistikateenuste suunas – 2025. aastal moodustas universaalne postiteenus viis protsenti müügitulust.

Eesti Post on kasvanud Omniva kaubamärgi all kõiki Balti riike teenindavaks logistikaettevõtteks, konkureerides teiste ettevõtetega valdavalt avatud turul kommertstingimustel. Enampakkumise eesmärk on leida Eesti Postile omanik, kes suudab ettevõtet arendada ja investeerida konkurentsitihedal logistika- ja pakiturul.

Riik jääb postivaldkonnas poliitika kujundajaks ja järelevalve teostajaks: universaalse postiteenuse kvaliteedi- ja kättesaadavusnõuded on sätestatud postiseaduses ning nende täitmist kontrollib konkurentsiamet. Riik on sätestanud ka konkreetsed kvaliteeditingimused, sealhulgas kandepäevade arvu ja minimaalse postkontorite arvu – universaalse postiteenuse osutaja peab tagama, et kirjad ja perioodika kantakse koju viiel päeval nädalas ning et igas maakonnas on vähemalt üks postkontor.

Enampakkumist viivad läbi regionaal- ja põllumajandusministeeriumi nõustajad OÜ Superia, Redgate Capital AS ja Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ.

Toimetaja: Johanna Alvin

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