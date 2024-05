Venemaa leidis Briti Antarktika alalt tohutu nafta- ja gaasivaru

Venemaa on leidnud alalt Antarktikast, mida Suurbritannia peab endale kuuluvaks, gaasi- ja naftavaru, mis on kümme korda suurem kui Põhjamerest poole sajandi jooksul ammutatu, kirjutab The Telegraph, lisades, et on tekkinud oht, et kaitse all oleval alal hakatakse puurima.

Vene uurimislaev on leidnud Antarktikast alalt, mida Suurbritannia peab enda omaks, tohutu nafta- ja gaasivaru, kirjutab väljaanne. Suurbritannia parlamendiliikmed on hoiatanud, et sellele järgneb puurimistehnika kohaletoomine, et maavarasid kätte saada.

Naftavaru suuruseks hinnatakse piirkonnas 511 miljardit barrelit, mis on kümme korda suurem kogus, kui on Põhjamerest viimase 50 aastaga ammutatud. See hinnang pärineb Vene uurimislaevadelt ning need andmed esitati ka Suurbritannia parlamendi komisjonile.

Piirkonnas tegutses pikalt Vene laev Aleksander Karpinski, mis kuulub riiklikule maavarade uurimise ettevõttele Rosgeo.

Antarktika on rahvusvahelise kaitse all ning 1959. aastal sõlmitud lepingu järgi ei tohi seal maavarasid kaevandada. Brittide hinnangul on aga nende välisministeerium suhtunud venelaste plaanidesse liiga kergeusklikult ning varitseb tõsine oht, et leiupaigas kavatsetakse puurimistöödega alustada.

Aseminister David Rutley ütles parlamendikomisjonile, et Vene uurimislaevale anti luba piirkonnas tegutseda, sest usuti venelasi, et tegeldakse vaid teaduslike uuringutega.

Ekspertide sõnul on aga Briti välisministeeriumi arusaam asjast naiivne. Geopoliitika professor ja Antarktika ekspert Kalus Dodds ütles, et venelaste tegevus piirkonnas meenutas pigem nafta- ja gaasiuuringuid kui teadustööd ning et tema hinnangul tehakse ettevalmistusi fossiilkütuste ammutamiseks.

Indias toimub veel sel kuul Antarktika lepingu riikide kokkusaamine, kus venelaste tegevus piirkonnas on kindlasti üks teemadest. Antarktikat kaitsev leping on kehtiv 2048. aastani.