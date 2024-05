Vabaõhumuuseumis oli Ukraina rahvuslik Võšõvanka festival

Võšõvanka päeva eesmärk on säilitada Ukraina rahvapärast traditsiooni – luua ja kanda etnilisi tikitud rõivaid, mida nimetatakse võšõvankadeks.

Kampaania eesmärk on Ukraina kommete tutvustamine kõikjal maailmas, aga ka Ukraina sõdurite võitlusvaimu tõstmine Venemaa ja Ukraina sõjas.

"Sellest on tekkinud väga suur pidu, sest ukrainlased arvavad ja nii ongi, et tikandis on rahvuskood. Ja kui sa hakkad neid tikandeid välja lugema, siis seal on nimed, regioonid kirjutatud, kõige tähtsamad sündmused. See on põhimõtteliselt keel. Ukrainlased eriti viimastel aastatel, kui sõda algas, hakkasid oma kultuuripärandit ja oma kultuurikeelt eriti hindama ja kaitsma," rääkis Ukraina organisatsioonide assotsiatsiooni vabatahtlik Deniss Priiman.