ERR Harkivis: Ukrainas tähistati sõja kiuste võsõvanka päeva

Foto: SCANPIX/REUTERS
Täna tähistatakse rahvusvahelist võsõvanka päeva. Võšõvanka ehk tikitud särk on Ukraina rahvariiete lahutamatu osa. Harkivis, mis jääb pidevalt tule alla, toimusid pidulikud üritused osaliselt maa all.

Võšõvanka päev sündis rahvaalgatusena 20 aastat tagasi. Nüüd ühendab see ukrainlasi üle maailma. Ukrainas toimusid neljapäeval erinevad kultuuriüritused ja rindeäärne Harkiv polnud erand. Harkivi metroo on linna kõige suurem ja kindlam pommivarjend, mistõttu pole ime, et just seal seda päeva tähistati.

Ükski ekspert ei oska ilmselt öelda, kui palju on võšõvanka mustreid. Tavalistele ukrainlastele ei ole see eriti tähtis. Võšõvanka on igal Ukraina elanikul.

"See on meie rahva uhkus! On võsõvanka, on ukrainlased ja meie riik Ukraina. Au Ukrainale!" lausus kohalik Ljudmila.

"See on Ukraina rahva, traditsiooni, jõu, tahte ja vaimu sümbol," ütles Margarita.

Võšõvankaga on seotud ka palju legende.

"On meistreid, kes oskavad spetsiaalset tikandit teha. Kui selle panevad selga inimesed, kellel last ei ole, saavad nad lapse. Selline lugu..." ütles Inna.

Paljude jaoks on võšõvanka lihtsalt stiilne särk.

"Täna kannan ma terve päev võšõvankat. Vahepeal kannan ka niisama, sest mul ei ole selleks mingit pidupäeva vaja. See on väga tore särk ja ma tahan olla ilus," lausus Jevhenia.

Vastab tõele, et ukrainlased kannavad võsõvankasid ilma konkreetse põhjuseta, kuid neljapäeval oli tänavatel näha palju rohkem rahvariideid kui tavaliselt. Harkivi keskpargis kogunenud võšõvanka fännid hoidsid käes ka pikka tikitud rätikut.

"Maailmas on palju pühasid. Paljudes riikides on võidupühad või vabastamispühad, aga mitte kuskil peale Ukraina ei ole võšõvankapüha. Minu jaoks on võšõvanka minu süda ja minu vabadus," sõnas Ivan.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

