Stark Logisticsil tekkis maksuvõlg, Stark Warehousing vahetas nime

Idavedusid teinud Stark Logisticsil, mis sattus mullu avalikkuse tähelepanu alla seoses peaminister Kaja Kallase abikaasa Arvo Halliku osalusega ettevõttes, on tekkinud üle 84 000 euro suurune maksuvõlg. Praegu Hallikul enam Stark Logisticsis osalust ei ole, küll aga kuulub talle osa Stark Warehousingust, mis äsja nime vahetas.

Stark Logistics jätkas Ukraina sõja ajal vedusid Venemaale ning möödunud aastal pärast idavedude skandaali puhkemist müüs Hallik oma osaluse ettevõtte suuromanikule Martti Lemendikule.

Selle aasta esimeses kvartalis oli Stark Logisticsi maksustatav käive 3,6 miljonit eurot. Samas oli tekkinud ka maksuvõlg, mis on 23. mai seisuga 84 428,81 eurot. Üle 78 700 euro sellest moodustas käibemaksuvõlg ja ligi 5600 eurot sotsiaalmaks. Võlg on äriregistri andmetel üleval alates 10. maist.

Kuna ettevõte ei ole oma majandusaasta aruannet esitanud ja selleni on aega 30. juunini, pole veel teada, kui suur oli nende mullune käive, kuid 2022. aastal oli see 13 miljonit eurot ja kasum ligi 388 000 eurot.

Stark Logisticsi tegevjuht Kristjan Kraag ütles Postimehele, et logistikasektoril on majandussurutise tõttu käibevahenditega kitsas ning negatiivselt on mõjunud ka hankijate pankrotid või tegevuse lõpetamised naaberriikides. Samas tegeleb juhatus Kraagi kinnitusel võlaga omanike tasemel.

Pärast idavedude skandaali puhkemist müüs Arvo Hallik maha oma osaluse Stark Logisticsis, kuid säilitas oma ettevõtte Novaria Consult kaudu osaluse laoteenuseid pakkuvas Stark Warehousingus, kus tema kaasomanikuks on Stark Logisticsi enamusosanik Martti Lemendik, kellele kuulub ka aerosoolpakendite tootja Metaprint.

Aprilli lõpus otsustasid Stark Warehousing osanikud ettevõtte ärinime muuta ja nüüdseks kannabki see nime Tristock OÜ.

Ka Tristock ei ole 2023. aasta aruannet esitanud, kuid selle aasta esimeses kvartalis oli ettevõtte maksustatav käive üle 171 700 euro ja töötajaid kuus.

2021. aasta augustist, mil Stark Warehousing asutati, kuni 2022. aasta lõpuni oli nende käive 332 000 eurot ja kahjum 171 000 eurot.