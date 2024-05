Riigikohus arutas Tallinna Vesi võimalikku hüvitisemakset TTÜ-le

2010. aastal tehtud seadusemuudatuse tõttu pidid vee-ettevõtjad kooskõlastama veeteenuse hinna konkurentsiametiga, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Konkurentsiamet aga ei kooskõlastanud AS Tallinna Vesi taotlust, leides, et hind oli liiga kõrge.

Konkurentsiametiga kooskõlastatud hinna kehtestas Tallinna Vesi 2019. aasta lõpus. Tallinna Tehnikaülikool pöördus kohtusse, nõudes, et Tallinna Vesi hüvitaks üheksa aasta jooksul enam makstud hinna ja seaduspärase hinna vahe.

Aruelu tulemusel jäid mõlemad pooled oma algsete seisukohtade juurde.

"Kui 2010 jõustusid ÜVVKS-i muudatused ja kõik teised vee-ettevõtjad läksid põhjendatud hinnale üle, aga Tallinna Vesi siis venitas õiglastele hindadele üleminekut üheksa aastat ja teenis sellega lubamatut kasumit väga-väga suurtes ulatustes, me räägime kuni 150 miljonit, siis see tuleb ikkagi isikutele, kes on kahjustatud, hüvitada," ütles TTÜ esindaja Arsi Pavelts.

Tallinna Vee esindaja Tanel Kalaus ütles, et Tallinna Vesi on kasutanud seda hinnaregulatsiooni täpselt sellisena nagu on seadusandja seda ette näinud. "Eks kohus loomulikult otsustab, kummal poolel õigus on, aga Tallinna vesi täiesti kindlustunde ja puhta südametunnistusega võib hinnata, et on käitunud õiguspäraselt ja tarbijate huve ka arvestades," sõnas Kalaus.

Riigikohtunik Vahur-Peeter Liin ütles praeguse hagi lahend kindlasti mõjutab ka teisi menetlusi.

"Lisaks sellele hagile, mis meil praegu istungil oli, on kohtutes veel mitmed hagid täpselt selle sama Tallinna Vee vaidluse küsimuses, Tallinna Veel on ju kliente rohkem. Teiste klientide hagid on ka menetluses. See lahend kindlasti mõjutab neid menetlusi ka," ütles Liin.