Toomas Luman: tuleb kiiresti võtta suur laen laskemoona ostmiseks

Ettevõtja ja reservohvitseride vanematekogu juht Toomas Luman hoiatab, et Eestil tuleb võtta kiiresti suur laen, et hankida laskemoona, sest vastasel korral võib kaitsevägi sõja kiiresti kaotada.

"Heremi staap oskab kindlasti öelda, kui palju nad päevas torudest läbi lasevad, aga fakt jääb faktiks, et kui me tahame tõsiselt vastu hakata, siis peame siin oleva moonaga suutma 30 päeva hoida kõik torud huugamas," ütles Luman Postimehele antud intervjuus.

"Kui me moona ostame, võib Võrklaev aastate pärast öelda, et ta ju ütles, et ei lähe sõjaks. Väga suure tõenäosusega saab Võrklaev nii öelda, sest tõenäoliselt ei lähe sõjaks ega provokatsioonideks just sellepärast, et moon oli olemas," lausus Luman.

Luman rääkis ka, et ei ole õige, et valitsus esitab riigieelarve puudujäägi põhjust riigikaitsekuluna, sest reaalsuses on riigikaitsesse mitme aasta jooksul juurde pandud 500 kuni 600 miljonit eurot, mis moodustab ülejäänud riigieelarve väljaminekutest napilt alla 10 protsendi.