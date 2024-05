Eesti Energia on investeerinud Jordaaniasse ka pärast olulise osaluse müümist

Eesti Energia on Jordaania põlevkivi projekti pärast 2017. aastat, mil suurem osa osalusest maha müüdi, matnud kümneid miljoneid eurosid juurde, kirjutab Eesti Ekspress .

Praeguseks on Attarati elektrijaamade projekti tehtud investeeringute ja saadud tulude negatiivne rahavoog 50 miljonit eurot, ütles Eesti Energia strateegiliste välisprojektide juht Riho Kruuv. Tema sõnul loodetakse need investeeringud lähiaastatel tasa teenida ja plussi jõuda.

Ühtlasi ootab Eesti Energia sobivat aega, et loobuda ka säilinud 10-protsendisest osalusest.

"Alates 2017. aastast on Eesti Energia investeerinud projekti 72,8 miljonit eurot. Praegune finantspositsioon on 50 miljonit ehk üle 20 miljoni on sealt tagasi tulnud Eesti Energia jaoks. Pärast 2023. aasta maikuud ei ole Eesti Energia täiendavalt investeerinud Jordaania elektrijaamadesse. Praegused finantsvajadused kaetakse ära ettevõtte oma tuludest," lausus Kruuv.