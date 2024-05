SKA kärbib 1,27 miljonit muu hulgas laste rehabilitatsiooni ja erihoolekande arvelt

Sotsiaalkindlustusameti (SKA) peadirektor Maret Maripuu teatas 28. mail töötajatele saadetud kirjas, et sotsiaalteenustelt tuleb kärpida 1,27 miljonit eurot, muu hulgas on kärpenimekirjas laste rehabilitatsioon ja erihoolekanne.

"Teame SKA-s ülimalt hästi, kui pingeline on sotsiaalteenuste eelarve ning siia oleks raha juurde vaja, et pakkuda inimestele parimat tuge," sõnab Maripuu kirjas, mida vahendab Delfi.

Peadirektori sõnul on asjaolud veel täpsustamisel, kuid suurima tõenäosusega puudutab kärbe järgnevaid valdkondi: laste rehabilitatsioon; erihoolekanne; perelepitus; asendushoolduse pädevuse tõstmine; lastemaja; hingehoid; vägivallast loobumise nõustamine ning psühhosotsiaalse kriisiabi kättesaadavuse vähendamine.

Kirja vahendusel ei selgu, kui suures mahus töötajaid koondama hakatakse, kuid nii suurte kärbete puhul on üsnagi selge, et koondada tuleb, nendib Delfi.

SKA peab personali-ja majanduskuludelt kärpima 400 000 eurot. "Peame arutama, kust ja kuidas me selle raha leiame – millistest tegevustest loobume (nt laste jõulupakid), kas tuleb koondada," hindas Maripuu.

Lisaks teatas Maripuu, et SKA-l on 200 000 euro suurune intressinõue maksuametilt. "Intressinõue tekkis, kuna parandasime sel aastal 2023. aasta pensionide ja hüvitiste tuludeklaratsioone."

Maret Maripuu Autor/allikas: Sotsiaalkindlustusamet

Maripuu kirja kommenteeris kolmapäeva õhtul ETV "Esimeses stuudios" ka siseminister Lauri Läänemets, kelle sõnul oli taoline kiri talle üllatus ja sellist asja olla ei tohiks.

"Me nädal aega rääkisime sellest, et me ei ole nõus minema võtma kõige nõrgematelt. Siis tuleb öelda, et ei ole enam sotsiaalministeeriumist võtta ja minu arvates tegelikkuses enam ei olegi võtta."

Läänemetsa sõnul on ta seni sotsiaalkaitseminister Signe Riisalost aru saanud, et sotsiaalministeeriumi kokkuhoid tuleb mingite programmide jääkidest, mitte kõige nõrgemate arvelt. "See on jälle näide sellest, et üleväljakärbe on selline pime, et lepitakse number kokku ja siis, et, oih, juhtus," ütles Läänemets.

Samuti SDE-sse kuuluv riigikogu majanduskomisjoni esimees Priit Lomp aga avaldas X-is (endine Twitter) arvamust: "Esimene kärpe koht sotsiaalvaldkonnas leitud - SKA peadirektor Maripuu aasta palgafond on 110 000 eurot! Koalitsioonis on kokkulepe, et haavatavate sihtrühmade toetusi ja teenuseid ei kärbita!"