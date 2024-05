Soome vaatab üle merepiiri Venemaaga

Hiljuti selgus, et Venemaa kavatseb ühepoolselt nihutada merepiiri Soomega ning seetõttu hakkas Soome oma merepiiri üle vaatama ning võimud võtavad nüüd vaatluse alla territoriaalmere lähtejoone.

Soome riigipiir küündib rannikust 12 meremiili ehk umbes 22 kilomeetri kaugusele. Väljaspool territoriaalvett asub Soome majandusvöönd. See on väljaspool territoriaalmerd asuv ja viimasega külgnev mereala, mille välispiir on määratud naaberriikidega kooskõlastatult ning seal kehtib majandusvööndi seadus.

Soome plaanib nüüd merepiiri kontrollida ja võtab vaatluse alla nende punktide geograafilised koordinaadid, mida määravad lähtejooned, millest mõõdetakse riigi territoriaalmere ja sellega piirneva tsooni laiust piki rannikut ja saari.

Territoriaalmere lähtejoon on mõtteline joon, ühendab omavahel maismaa, saarte, laidude, kaljude ja veest väljaulatuvate üksikute kivide rannikust kõige kaugemal asuvaid punkte. Tänapäeval on Soome rannikul 54 sellist punkti, välisministeerium otsustab seejärel, kas riik vajab juurde uusi punkte. Seejärel hakatakse uurima, kus saab olema territoriaalvete välispiir.

Viimati vaatas Soome lähtejoone üle 1995. aastal, territoriaalvee piir tekitab riigis aga taas küsimusi, kuna eelmise nädala alguses selgus, et Venemaa kavatseb ühepoolselt muuta oma merepiiri Soomega, vahendas Helsingin Sanomat.

Soome ja Venemaa leppisid viimati merepiiri trassi osas kokku 2017. aastal. See kokkulepe sündis aastatel 2007-2016 toimunud piirikontrollide tulemusel.

Soomlased ja venelased jagasid siis tööülesandeid, soomlased tegid piirist aerofotosid. Põhiliselt tehti välitööd ära aastatel 2007-2011, nende põhjal koostati piiriala kaardid. Toona soomlaste ja venelaste vahel erimeelsusi ei tekkinud. Mõõtmise käigus läks aga riigipiir ligi 20 kilomeetri võrra pikemaks, selle käigus loodi ka ligi kolme tuhande lehekülje pikkune dokument, mis sisaldab üksikasjalikku kirjeldust, kuidas riigipiir kulgeb.