Venemaa ähvardas Garri Kasparovit kriminaalsüüdistusega

Kümmekond aastat tagasi Venemaalt tagakiusamise kartuses põgenenud Kremli kriitik ja male eksmaailmameister Garri Kasparov võib Moskvas seista silmitsi kriminaalsüüdistusega niinimetatud välisagentide seaduse rikkumise eest, vahendas Vene riiklik uudisteagentuur TASS pühapäeval.

Riikliku uudisteagentuuri teatel ütlesid Venemaa õiguskaitseametnikud, et Kasparovile süüdistuse esitamiseks on olemas "kõik põhjused", kuid täpsemaid üksikasju nad ei avaldanud. Kremli kriitikut võib kohtuasja algatamise korral oodata kuni kaheaastane vanglakaristus või rahatrahv, ütlesid anonüümsed ametnikud, vahendas Reuters.

Venemaa lisas Kasparovi välisagentidena tegutsevate isikute nimekirja varsti pärast seda, kui Venemaa alustas 2022. aastal täiemahulist sõda Ukrainas. Nimekiri sisaldab kümneid Vladimir Putini kriitikuid.

Kasparov pole teemat kommenteerinud.

Seaduse järgi on välisagent isik, kes saab välisriikidelt toetust või on välismõju all ja tegeleb poliitilise tegevusega Venemaal.

Välisagentide seadus, mille Euroopa Liit ja Washington on laialdaselt hukka mõistnud, nõuab, et kõik, kellel on tuvastatud välistoetus või -mõju, registreeriksid end justiitsministeeriumis ja kuulutaksid end välisagendiks.