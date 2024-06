Gruusia hakkab Venemaa kombel LGBTQ+ liikumist piirama

Gruusia võimupartei poolt kavandatav eelnõu sihib samasoolisi abielusid, soovahetust ja avalikke viiteid LGBTQ+ kogukonnale. See samm suurendab veelgi lõhet Euroopa Liidu ja Lõuna-Kaukaasias asuva kandidaatriigi vahel.

Gruusia parlamendi esimees ja valitseva Gruusia Unistus fraktsiooni üks juhte Šalva Papuašvili esitles teisipäeval seadusandluse paketti, mis sihib niinimetatud LGBT propagandat, vahendas Politico.

"Välja pakutud meetmete raames ei registreeritaks samasoolisi abielusid ja lapsi tohiks adopteerida ainult heteroseksuaalid. Soo muutmine keelataks ja samuti igasugune meditsiiniline manipulatsioon soovahetuse eesmärgil," lausus Papuašvili.

Lisaks eemaldataks kõik avalikud viited LGBTQ+ kogukonnale või identiteedile. Koolides keelataks info jagamine, mis väidetavalt edendab vastassoo kuuluvust, samasoolisi suhteid või intsesti.

Ringhäälingud, turundajad ja kinod peavad tsenseerima igasuguse samasoolisi suhteid kujutava sisu enne selle edastamist, sõltumata sihtrühma vanusest.

Venemaa on kehtestanud sarnased keelud, väidetavalt traditsiooniliste väärtuste kaitseks. Möödunud aastal keelustati seal täielikult rahvusvaheline LGBTQ+ avalik liikumine ning selle kogukonna liikmeid asuti usinalt represseerima.

Uus eelnõu toodi lagedale vaid mõned päevad pärast Gruusia välisagentide seaduse kehtestamist, mis on samuti sisuliselt Venemaa pealt maha kopeeritud ning võimaldab Gruusias tegutsevate lääne organisatsioonide mainet õõnestada ja nende tegevust erinevate finantsaudititega lämmatada.

Gruusia otsus on viimastel päevadel toonud tänavatele kümneid tuhandeid inimesi meelt avaldama ning Euroopa Liit on öelnud, et sellise seaduse vastu võtmine torpedeeriks Gruusia võimalused liiduga liitumiseks. Seda vaid kuus kuud pärast kandidaadistaatuse saamist.

Brüssel on nõudnud, et Gruusia valitsus teeks rohkem inimõiguste kaitsmiseks, sealhulgas marginaliseeritud kogukondade õiguste kaitsmiseks.

Valitsev partei Gruusia Unistus on korranud Kremli jutupunkte, süüdistades lääne organisatsioone LGBTQ+ propaganda levitamises, riigipöörde korraldamises ja riigi Venemaaga konflikti tõmbamises.