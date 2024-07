Gruusia president esitas nn välismõjude seaduse kohta kohtusse kaebuse

Gruusia president Salomé Zurabišvili teatas esmaspäeval, et esitas põhiseaduskohtusse kaebuse nn välismõjude seaduse kohta.

Salomé Zurabišvili selgitas, et nn välismõjude seadus rikub Gruusia põhiseaduses olevat punkti, mis nõuab valitsuselt kõikide jõupingutuste tegemist Euroopa Liidu ja NATO-ga liitumiseks.

Euroopa Liit peatas kõnealuse seaduse tõttu liitumiskõnelused Gruusiaga ning külmutas ka osa ühenduse rahalisest toetusest riigile.

Gruusia parlament võttis välismõjude läbipaistvuse seaduse vastu 14. mail, president Salomé Zurabišvili pani seadusele veto 18. mail, ent parlament kummutas presidendi veto kümme päeva hiljem.

Seaduse kohaselt peavad vabaühendused, mis saavad rohkem kui 20 protsenti vahenditest välismaalt, esitama justiitsministeeriumile tuludeklaratsiooni. Kriitikute sõnul on see sarnane seadusega, mille alusel Venemaa jõuliselt vaigistab teisitimõtlemist ja vaba kodanikuühiskonda.

EL-i ametnikud on korduvalt ja jõuliselt seadust hukka mõistnud kui äärmiselt ebademokraatlikku ja hoiatanud, et selle heakskiitmise korral on sel negatiivne mõju ka Gruusia teel Euroopa Liidu liikmesuseni.

Seadus tõi Gruusias kaasa ka ulatuslikud meeleavaldused.