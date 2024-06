ERR Slovakkias: Fico tapmiskatse suurendas toetust tema erakonnale

Milline mõju peaministri tapmiskatsel on olnud Euroopa parlamendi valimistele Slovakkias ja Slovakkia ühiskonnale?

Valimised Slovakkias on siiamaani suuresti varjutatud peaministri tapmiskatsest. Sellel on olnud mitmesugune mõju. Mõned parteid on tõesti toone vaiksemaks võtnud valimiskampaanias, eelkõige esimesel nädalal pärast tapmiskatset, on pannud kampaania pausile. Aga seejärel aeglaselt aga kindlalt oleme me liikumas tagasi polariseerunud debati juurde, mis on täis isiklikke rünnakuid ja katseid demoniseerida teatud gruppe ühiskonnas, et teenida sellega poliitilisi punkte. Valijate toetuses arvamusküsitlustes on näha, et SMER partei toetus on selle tapmiskatse tagajärjel suurenenud.

Alguses püüdsid president Zuzana Caputova ja valitud tulevane president Peter Pellegrini ühiskonda maha rahustada, aga tundub, et see ei ole tegelikult töötanud?

Jah praegune ja tulevane president on püüdnud kõiki poliitilisi jõude kokku tuua ühisele kohtumisele, aga seni ei ole see aset leidnud, sest valitsuspartei SMER on öelnud, et presidendid soovisid kõigi poliitiliste liidrite kohtumist ja ilmselgelt SMER-i juht ei saa praegu sellest osa võtta, seetõttu on kohtumine edasi lükatud. Tulevane president Pellegrini on öelnud, et ta tahab ikkagi parteide kohtumist ka siis kui tema asub presidendiametisse, mis leiab aset juba juuni keskel. Aga mul on kahtlusi, et see juhtub, eriti pärast valimisi, kui koalitsioon liigub taas aeglaselt tavapärase töö juurde.

Üks tapmiskatse mõjusid näib olevat ka meedia suurema kontrolli alla võtmine.

Katsed kontrolli suurendada, eriti rahvusringhäälingu üle algasid juba eelmise aasta lõpus, kui tehti vastavad seadusemuudatuste ettepanekud, need võetakse tõenäoliselt vastu ja need allutavad rahvusringhäälingu valitsuse kontrollile. Ja praegu toimub aeglaselt, aga kindlalt see, et põhilised telekanalid lõpetavad oma poliitilisi debatisaateid, mõndasid neist boikoteerisid valitsuskoalitsiooni liikmed juba eelnevalt. Selliseid märke on olnud näha juba kuid. See on murettekitav demokraatia vaates, kui poliitiline arutelu kaob kõikidest telekanalitest, sellel võib olla negatiivne mõju valijatele ja vaatajatele.

Millised teemad on kõige olulisemad kampaaniates ja millest inimesed räägivad?

Praegu on kaks põhiteemat. Üks neist on raamistatud viisil, et tapmiskatse tagajärjel on Slovakkia haavatud ja me peame püüdma ühiskonda depolariseerida ja maha rahustada ja tuua ühiskonda kuidagi taas kokku. Ja teine teema on praegune situatsioon ja eelkõige meedia mahasurumine, eriti opositsioon püüab esile tõsta vajadust päästa või jätkata demokraatia ning meediavabaduse toetamist. Kõik teemad, millega me tegeleme on lihtsalt sisepoliitika, tõlgitud vahel kuidagi Euroopa sõnumiteks, aga Euroopa Liidu teemad jäävad aga praegu selgelt alla sisepoliitikale.

Kas sõda ja Ukraina toetamine on ka üks teemadest?

See oli teema eelmistel valimistel, need on juba kolmandad valimised või õigemini juba neljandad valimised aasta jooksul. Meil olid parlamendivalimised septembris ja kaks presidendivalimiste vooru märtsis ja aprillis, sõda Ukrainas oli nende valimiste teema. Praegu on see jätkuvalt teema valimisplakatitel. SMER lubab mõnedel valimisplakatitel rahu toomist Euroopa Liitu. See on põhiline nende narratiiv Ukraina sõja suhtes, kus nad ütlevad, et toetades Ukrainat relvadega, siis me toetame sõda. Neid mitte sõjaliselt toetades, toetame me rahu. See narratiiv on jätkuvalt valimisplakatitel, aga seda ei ole enam nii palju näha retoorikas.