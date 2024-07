Fico astus pärast rünnakus haavata saamist esimest korda avalikkuse ette

Fico pidas kõne Slovakkia riigipühal. Muu hulgas kiitis ta Ungari peaministrit Victor Orbanit Kiievi ja Moskva külastamise eest.

Fico seisis püsti, kuid on kaotanud kaalu ja tema hääl kõlas nõrgalt.

"Ma arvan, et me kõik peame mõtisklema selle üle, mis toimub täna Slovakkias ja mis toimub täna Euroopas. Meid kritiseeritakse isegi selle eest, et meil on selge nägemus Ukraina sõja rahumeelse lahenduse vajalikkusest. Andke mulle andeks mu avameelsus. Tahaksin väljendada oma imetlust Ungari peaministrile Viktor Orbanile, et ta ei kõhelnud nii Kiievisse kui ka Moskvasse minemast. Kui mu tervis oleks võimaldanud, läinuksin kaasa," kõneles ta.

Fico ründaja, 71-aastane mees on vahi all ja ootab kohut.