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Slovakkia peaminister Fico seadis NATO kollektiivkaitse klausli kahtluse alla

Välismaa
Robert Fico
Robert Fico Autor/allikas: SCANPIX/ZUMA Wire/Daniel Alfoldi/
Välismaa

Slovakkia peaminister Robert Fico teatas, et ei soovi oma riigi tõmbamist sõtta NATO 5. artikli kollektiivkaitse klausli tõttu, vahendas Politico.

"Ma ei soovi, et Slovakkia osaleks mingisuguse 5. artikli tõttu üheski sõjalises konfliktis," ütles Fico neljapäeval Slovakkia linnas Prešovis. "Oleme NATO liikmed, hindame seda ning oleme pühendunud koostööle ja kohustuste täitmisele. Peaministrina teen aga kõik endast oleneva, et Slovakkiat ei tõmmataks kunagi sõjalisse konflikti."

"Üleeuroopalise sõjalise konflikti ohu tõttu ei ole olukord kunagi varem olnud nii tõsine ja pingeline kui praegu," lisas ta.

NATO 5. artikli kohaselt käsitatakse relvastatud rünnakut ühe liitlase vastu rünnakuna kõigi 32 liikmesriigi vastu. Kui rünnaku ohvriks langenud liitlane taotleb kollektiivset vastulööki või nõustub sellega, peavad teised riigid talle kaitseks appi minema. See käivitab poliitilise protsessi, mis võib päädida sõjalise sekkumisega. 

Artiklit 5 on rakendatud vaid korra: pärast 2001. aasta 11. septembri terrorirünnakuid Ameerika Ühendriikides.

Fico avaldus peegeldab Euroopas süvenevat ärevust pingestuvate suhete taustal Venemaaga. Olukorda halvendavad üle kogu mandri sagenevad sabotaažikatsed, õhuruumi rikkumised ja küberrünnakud, märkis Politico.

Euroopa üheks Kremli-meelsemaks juhiks peetav Fico on juba pikka aega väitnud, et lääneriikide Venemaa-poliitika ja jätkuv toetus Ukrainale suurendab Moskvaga sõttasattumise ohtu.

"Mõnikord kiputakse varjama oma suutmatust lahendada selliseid probleeme nagu ebaseaduslik ränne, konkurentsivõime ja kõrged energiahinnad sõjaka retoorikaga: "Tulge, lähme sõdima". Taeva päralt, kellega me sõdida tahame? Kellega?" rääkis Fico õppeaasta algust tähistaval tseremoonial ülikooli haiglas üliõpilastele.

"Daamid ja härrad, kas te suudate ette kujutada, et käivitatakse NATO lepingu 5. artikkel?" küsis ta. "Kas keegi suudab ette kujutada, et meile öeldakse, et valmistage ette 5000 sõdurit ning nad lähevad kuhugi sõtta? Ja me isegi ei tea, kellega, miks ja mille nimel," ütles Fico.

Fico suundub reedel Lääne-Ukrainasse piirkondlikule majandustippkohtumisele. Üritusel osalevad teiste seas ka Poola peaminister Donald Tusk ning Austria, Tšehhi, Rumeenia, Serbia ja Ungari esindajad.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Politico

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