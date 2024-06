Parvlaev Regula tuleb liinile, kuid teeb mullusest vähem lisareise

2023. aastal tegi Regula nõudlusepõhiselt 474 lisareisi perioodil 1. juuni kuni 17. september.

Regionaal- ja põllumajandusministeeriumil on võimalus pikendada lisareiside tellimust täiendavaks perioodiks kuni 18. augustini, kui teatab oma soovist ette vähemalt 14 päeva enne perioodi algust.

TS Laevade juhatuse esimehe Indrek Randveeri sõnul on olnud suviste Regula lisareiside ootusaeg sel aastal pikem kui tavapäraselt.

"TS Laevad tegi aegsasti ministeeriumile pakkumuse harjumuspäraseks perioodiks 1. juunist 31. augustini ja nüüd saavutasime ministeeriumiga kokkuleppe 46 päevaseks perioodiks reisihooaja haripunktis," ütles Randveer.

Randveer lisas, et teenustaseme korrektseks tagamiseks suvekuudel näeme oma kogemusele tuginedes jätkuvalt, et Regula peaks olema liinil kõikidel suvekuudel ehk 1. juunist kuni 31. augustini. Seda on vaja saare ettevõtlusele, kohalikele elanikele kui ka turistidele.

Lisareisid on nõudluspõhised nagu ka neljal eelneval aastal ehk TS Laevad teostab lisareise juhul, kui graafikujärgsest reisist on maha jäänud vähemalt 200 rajameetrit sõidukeid, millede üleveoks on ostetud pilet põhilaeva graafikujärgsele reisile, või on optimaalne teostada ohtliku veose reis lisalaevaga.

Lisareise ei teostata ajal, kui Regula peab täitma asenduslaeva ülesannet asendades teisi TS Laevade reisiparvlaevu rikke korral või kui laeval endal tekib rike.

TS Laevad teenindab Virtsu-Kuivastu liini parvlaevadega Tõll ja Piret ja Rohuküla-Heltermaa liini parvlaevadega Leiger ja Tiiu. Ettevõtte laevastikku kuulub ka parvlaev Regula.